Amazonas Shopping recebe parque de diversão Vila dos Smurfs

Manaus (AM) — O Amazonas Shopping é a nova casa dos pequenos duendes azuis e cheios de personalidade. Já está funcionando na Praça de Eventos Rio Negro, no corredor central do shopping, o parque de diversão Vila dos Smurfs, atração que promete muita diversão para a criançada.

O parque vai funcionar até o dia 21 de abril, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 12h às 21h. A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que a nova atração vai transportar as famílias para o universo do filme, com muita diversão, aventura e brincadeiras.

Entre as atrações da Vila dos Smurfs tem a tradicional casa cogumelo dos personagens. As crianças vão poder entrar, pular e escorregar em meio a uma grande piscina de bolinhas. Tem ainda o túnel mágico, o cantinho do Gargamel, pula pula dos Smurfs e o escorregador mágico. Além das brincadeiras, as famílias podem registrar fotos em todo o cenário instagramável, inspirado no filme.

Os ingressos custam R$ 40,00 por 40 minutos (unitário). De 41 a 80 minutos o valor é R$ 50, de 81 a 120 minutos, R$ 60, e de 121 a 160 minutos, R$ 70. Crianças PCD’S tem entrada gratuita. A atração é indicada para crianças de 02 a 13 anos, com altura máxima de 1,60 metro e peso até 80 quilos.

