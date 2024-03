Prefeitura reforma plataformas de ônibus para garantir segurança e bem-estar à população

Com o intuito de melhorar o sistema de transporte urbano da capital e proporcionar qualidade operacional à população, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), restaurou as plataformas de ônibus localizadas na avenida Torquato Tapajós, em frente à antiga Philips, e na avenida Cosme Ferreira, em frente ao Sesi Clube do Trabalhador.

A ação inclui a limpeza, pintura, reforço na sinalização e reparos essenciais, visando não apenas a estética dos espaços, mas também maior segurança e conforto para os usuários do transporte público.

Já foram entregues cinco plataformas totalmente reparadas à população. Ao todo, 24 plataformas serão revitalizadas, as próximas a receberem os serviços estão localizadas na avenida Max Teixeira, na zona Leste da capital.

“A comunidade terá um espaço melhor para aguardar o ônibus, com reforço na iluminação, nas calçadas e no cuidado com os bens públicos”, afirma o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins.

Estão programados serviços de pintura das estruturas e dos bancos, que receberão cores novas destacando ainda mais os espaços. Antes da aplicação de tinta, haverá a remoção de cartazes e de colagens fixadas nas estações e das pichações existentes nas superfícies. A cobertura das paradas, em chapas de policarbonato, passará por limpeza nas duas faces ou serão trocadas, dependendo do estado de conservação.

Outra melhoria será na iluminação. Os refletores e lâmpadas existentes serão substituídos por equipamentos de LED, aumentando a eficiência no consumo e contribuindo com a segurança dos usuários. Serviços de verificação e desobstrução das calhas e tubos e a reconstituição e execução do passeio público, onde estiverem danificados também serão executados.

*Com informações da Prefeitura

