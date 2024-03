Capitão Alberto Neto recebe apoio de Bolsonaro como pré-candidato à Prefeitura de Manaus

Pré-candidatura também recebeu o apoio do presidente estadual do PL e do presidente nacional do PL,

Manaus (AM) – O deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) anunciou nas redes sociais nesta terça-feira (19), que recebeu o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro para disputar as eleições municipais neste ano. Assim, Alberto Neto é pré-candidato à Prefeitura de Manaus pelo Partido Liberal.

Em seu discurso, Bolsonaro desejou boa sorte ao Capitão e destacou que Alberto Neto é uma nova opção na capital amazonense, já que ele é considerado “sangue novo”.

“Nosso mais que candidato, pré-candidato com letra maiúscula para disputar a Prefeitura de Manaus. Então eu desejo boa sorte e digo a vocês todos manauaras, é uma grande opção uma pessoa que realmente desponta novo sangue na política desse município” disse Bolsonaro.

Em agradecimento, o pré-candidato do PL afirmou que irá representar não só seu partido, mas também o ex-presidente do Brasil.

“É uma honra estar representando o Partido Liberal, representando o presidente Bolsonaro na cidade de Manaus e eu tenho certeza que juntos vamos fazer um ótimo trabalho” destacou o Capitão.

A pré-candidatura também recebeu o apoio do presidente estadual do PL, Alfredo Nascimento, e do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto.

Leia mais

Capitão Alberto Neto e Coronel Menezes podem lançar chapa única para eleições 2024

Capitão Alberto Neto cobra melhorias no transporte no AM

Capitão Alberto Neto comemora garantia de Fundo para municípios da região Norte