Wilson Lima anuncia mil vagas para o polo do Pelci em Parintins

O governador Wilson Lima anunciou a abertura de mil vagas para o Programa Esporte e Lazer na Capital e no Interior (Pelci), a partir da segunda-feira (25), no município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus). O anúncio foi feito na noite de sexta-feira (22), quando houve, também, a entrega de 50 kits esportivos a projetos comunitários da cidade.

“O governador Wilson Lima anuncia aqui em Parintins o nono polo do Pelci no interior do estado, com aproximadamente 50 projetos esportivos sociais que serão incluídos no programa. E, também, ele faz esse repasse de materiais esportivos para poder fomentar e incentivar cada vez mais o esporte aqui”, disse o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

Com isso, Parintins se tornará o novo polo do Pelci onde beneficiará jovens e crianças, com idade entre 7 e 17 anos, do público masculino e feminino. Serão desenvolvidas as modalidades de futsal, futebol de campo, handebol, voleibol, futevôlei e jiu-jitsu.

“Nós temos um grande orgulho em receber esses materiais como incentivo e ajuda para a gente desenvolver cada vez melhor o nosso trabalho. São materiais de qualidade que nos auxiliam a oferecer uma boa aula aos nossos alunos”, exaltou a coordenadora da Escolinha de Vôlei Asa2S, Sandra Elena.

Aos pais e responsáveis interessados em matricular seus filhos nas modalidades, as inscrições poderão ser realizadas no Ginásio Elias Assayag, nos horários das 8h às 12h e 14h às 17h; com apresentação de cópia de RG e CPF, do responsável e do aluno, comprovante de residência, uma foto 3×4 e declaração escolar. O início das aulas está programado para a segunda quinzena de abril.

“Vocês nem imaginam o quanto estou feliz, porque não tive a mesma oportunidade que essas crianças estão tendo hoje. Atualmente venho me dedicando a esses alunos, eu tenho eles como se fossem meus filhos, e com o apoio do Pelci acredito que eles possam brilhar no futuro”, falou o professor do Projeto Amigos da Francesa, Nildo da Costa.

O Pelci também está presente nos municípios de Tefé, Tapauá, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Humaitá, Codajás, Envira e Fonte Boa. O programa alcança mais de 15 mil atletas em todo o estado, fomentando a prática esportiva e promovendo a inclusão social por meio de atividades físicas e lazer.

*Com informações da Assessoria

