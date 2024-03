Careiro da Várzea recebe apoio do Governo do AM para retomada da pesca do mapará

Com aproximadamente 850 pescadores cadastrados, a tradicional pesca ordenada do mapará, realizada no Lago do Rei, no município de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus), tem a estimativa de gerar mais de R$ 1 milhão em recursos, com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

A ação iniciou no sábado (16) e segue até a quarta-feira (20), com a participação de 424 embarcações devidamente cadastradas pela Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura (Sempa). A expectativa é comercializar 200 toneladas de pescado. O evento é coordenado pela Prefeitura de Careiro da Várzea, marca o período do fim do defeso da espécie no dia 15 de março.

De acordo com o chefe de departamento de pesca e aquicultura da Sepror, Márcio Pinheiro, a pesca do mapará é uma atividade que engloba a produção sustentável de pescado, marcando o fim do período do defeso.

“Devido à abundância de peixes com tamanhos elevados, faz com que o seu valor de compra fique bom para o pescador, isso estimula os pescadores a se manterem na atividade. A cada ano aumenta o número de pescadores e comunidades participantes e, também, dos interessados na compra desse precioso peixe, cujo principal destino é o mercado exportador”, comenta Márcio.

Na abertura da pesca, estão presentes 14 barcos frigoríficos, de 7 compradores cadastrados. Após a venda, o pescado é destinado aos frigoríficos de pescado em Manaus e Manacapuru, onde é beneficiado e comercializado para outros estados, como Goiás, São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná e Bahia.

A pesca do mapará é permitida entre 16 de março até o dia 14 de novembro.

Ações de apoio

Antecedendo ao início do período da pesca do mapará, a Secretaria Executiva-Adjunta de Pesca e Aquicultura da Sepror, realizou reuniões, para atualização do regimento do evento, que é atualizado anualmente. As fiscalizações ocorrem semanas antes da pesca do mapará, para inibir a captura do pescado que ainda se encontra no período do defeso.

Também foram realizadas oficinas e encontro de negócios, para definir o preço do quilo do mapará em R$ 5. As oficinas ocorreram nas localidades do município: Vila de Careiro; Cambixe; Inema; Lago do Rei; Marimba e Terra Nova.

Ano anterior

Em 2023, foram comercializadas 210 toneladas de mapará capturados, durante os primeiros 5 dias, gerando aproximadamente R$ 850 mil em recursos para o município.

*Com informações da Assessoria

Leia mais

Governo Federal lança estratégia para fiscalizar Bolsa Família e CadÚnico

Governo do AM oficializa a temporada de eventos do 57º Festival de Parintins

Governo expandirá rede federal de ensino, com 100 novos campi