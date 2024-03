Governo do AM oficializa a temporada de eventos do 57º Festival de Parintins

Manaus (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, oficializou a temporada de eventos do 57º Festival de Parintins nesta sexta-feira (15). Na cerimônia no Teatro Amazonas, no Centro de Manaus, também foi apresentado o artista vencedor do concurso Mural Bumbódromo 2024, que será o responsável pela nova fachada do prédio e a marca do Festival de 2024, criada a partir da arte vencedora.

Na oportunidade, o representante da Coca Cola Brasil, Vitor Bica, aproveitou para firmar o compromisso da marca com o festival folclórico. De acordo com Bica, há mais de 20 anos a empresa se compromete com a cultura amazonense, além de incentivar a geração de emprego e renda no município.

“Estamos há 28 anos apoiando os bois. Ano passado, em Parintins, foi recorde de geração de emprego e renda. Temos um orgulho muito grande; esse ano o festival vai ser o maior de todos os tempos. Estaremos lá em Junho festejando com os bois”, disse o representante.

O Governador do Amazonas, Wilson Lima, destacou a relevância do Festival de Parintins para a economia do estado e divulgou o artista que será responsável pela comunicação visual da disputa deste ano.

“Quando a gente chega no lançamento do festival, a gente começa a definir a estratégia, o coração dá uma acelerada para a estrela brilhar. O Festival de Parintins faz parte do parintinense, mas a festa tem a função de gerar emprego e renda para quem mora em Parintins e esse é o nosso objetivo. Quero agradecer a Coca Cola, o patrocinador master do festival que há mais de 20 anos está conosco. Toda nossa comunicação visual vai ser a partir da arte do Pito e também para a concepção do festival em 2024”, salientou o governador.

Wilson Lima também esclareceu as estratégias que estão sendo tomadas pelo governo para trazer melhorias ao município de Parintins durante o festival.

“Esse ano, temos mais de mil servidores envolvidos no festival. A gente está com todas as ações encaminhadas para que a gente possa prover a segurança pública, a conectividade, a gente sabe que a internet de Parintins é ruim, mas melhorou muito nos últimos anos”, finalizou o governador.

Os presidentes dos bumbás Caprichoso e Garantido, Rossy Amoêdo e Fred Góes, respectivamente, exaltaram o comprometimento dos patrocinadores com o bois, que ajudam a realizar a festa no coração da Amazônia.

O 57º Festival de Parintins acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho de 2024.