Sine Manaus oferta 426 vagas de emprego nesta segunda-feira (25)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 426 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira, 25/3, de 8h às 14h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

A Semtepi ressalta que, obedecendo ao disposto no artigo 5º, da Constituição Federal, e ao artigo 373-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), critérios referentes a sexo, idade, cor ou situação familiar, não podem ser informados na divulgação das vagas disponibilizadas.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

Vagas Novas – 65

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade; ter experiência nos segmentos ETE, CIP e Limpa Fossa; ter documentação completa;

Atividades – prestar atendimento a clientes; negociar preços, prazos, condições de pagamento e descontos das vendas; orientar quanto às especificações dos produtos e serviços; controlar os pedidos dos clientes, a qualidade dos produtos e o prazo de entrega estabelecido.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – auxiliar no serviço de preparação e processamento de alimentos; realizar montagem de pratos; verificar a qualidade dos alimentos e gênero, a imunização dos riscos de contaminação e a limpeza na área de cozinha, refeitório e equipamentos (fogão, cuba, panelas e pratos).

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – preparar alimentos sob supervisão de nutricionista, de modo que assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação da refeição a ser servida; inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios; auxiliar na requisição do material necessário para a preparação dos alimentos.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de quadros elétricos, cabines primárias, geradores de energia elétrica, no-breaks, equipamentos de ar condicionado manutenção mecânica e hidráulica; realizar atividades de pintura, alvenaria e locomoção de móveis; acompanhar prestadores de serviço de manutenção.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha; registrar entrada e saída de mercadorias; promover a venda de mercadorias e demonstrar seu funcionamento; informar sobre as qualidades e vantagens dos produtos; expor mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas; prestar serviços aos clientes, como troca de mercadorias e abastecimento de veículos; fazer inventário de mercadorias para reposição; elaborar relatórios de vendas, promoções, demonstrações e pesquisa de preços.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio de Auxiliar de Recursos Humanos

Escolaridade – ensino superior incompleto em recursos humanos;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – cursar a faculdade no período noturno e estar cursando do 1º ao 4º período; ter documentação completa;

Atividades – administrar pessoal e plano de cargos e salários; promover ações de treinamento e de desenvolvimento de pessoal; efetuar processo de recrutamento e de seleção; gerar plano de benefícios e promover ações de qualidade de vida e assistência aos empregados; administrar relações de trabalho e coordenar sistemas de avaliação de desempenho.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio de Auxiliar de Vendas

Escolaridade – ensino superior incompleto em administração ou marketing;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – cursar a faculdade no período noturno e ter documentação completa;

Atividades – atuar no operacional de sites de e-commerce: pedidos, dúvidas, consultas dos clientes, faturamento das vendas, cadastro de produtos e atualização do site; desenvolver campanhas de marketing e mídias sociais; prestar suporte às vendas online.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com Matrin, no mínimo duas doses da vacina contra Covid-19 e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; movimentar e fixar mercadorias e cargas em caminhões e vagões; entregar e coletar encomendas; manusear cargas especiais; reparar embalagens danificadas e controlar a qualidade dos serviços prestados; operar equipamentos de carga e descarga; conectar tubulações às instalações de embarque de cargas; estabelecer comunicação, emitir, receber e verificar mensagens, notificando e solicitando informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

30 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica e documentação completa; ter afinidade com tecnologias, ser proativo, resiliente e comunicativo;

Atividades – realizar vendas externas, visitando clientes em residências, para ofertar o portfólio de serviços.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Supervisor de Vendas Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter veículo próprio, experiência com liderança de vendedores e possuir documentação completa; ter afinidade com tecnologias, ser proativo, resiliente e comunicativo;

Atividades – realizar vendas externas, visitando clientes em residências, para ofertar o portfólio de serviços.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar higienização e limpeza diariamente; lavar todas as áreas de uso, áreas externas, banheiros; realizar outras atividades inerentes ao cargo.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Manobrista – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – dirigir e manobrar veículos 0KM com a velocidade permitida, observando a distância entre os veículos e normas de segurança, para embarcá-los de maneira correta e sem avarias nas carretas, zelando pela integridade dos veículos; conferir os números do chassi do veículo com o manifesto, antes de embarcá-los na carreta, para evitar erros no carregamento; conduzir os veículos ao box de expedição para formação de carga; conferir o ticket e chassis correspondentes à vaga.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em manutenção predial, elétrica, hidráulica, hidro sanitária, pintura e refrigeração; ter cursos de NR 10, 12, e 35; ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de quadros elétricos, cabines primárias, geradores de energia elétrica, no-breaks, equipamentos de ar condicionado, manutenção mecânica e hidráulica; realizar atividades de pintura, alvenaria e locomoção de móveis; acompanhar prestadores de serviço de manutenção.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar atendimento ao cliente à frente do caixa, passando as compras e recebendo o pagamento; fazer abertura e fechamento de caixa nas trocas de turno; emitir recibos, reembolsos, troco ou comprovantes, entre outras atividades.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 58

2 vagas – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área comercial e como gerente de atividades exercidas com gestão de pessoas e vendas; ter documentação completa;

Atividades – realizar abertura e fechamento de loja e caixa, recrutamento e seleção de colaboradores.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor de Comércio Varejista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prestar atendimento ao cliente; realizar vendas de produtos (varejo e atacado).

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Montador de Pneus/Borracheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar troca de pneus, rodas e válvulas, montagem, desmontagem e balanceamento de pneus.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Cartazista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – confeccionar cartazes, faixas, banners e demais materiais de comunicação visual.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Alinhador de Pneus

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar alinhamento de pneus de carga, verificando a geometria veicular, para acerto de todos os ângulos que compõem o sistema de direção e suspensão; realizar o balanceamento nas rodas do veículo, para corrigir o desequilíbrio, permitindo que os pneus girem sem vibrações; verificar cambagem e caster dos eixos dianteiros e traseiros.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Assistente de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – receber e conferir produtos e mercadorias; lançar itens no estoque; receber pagamentos de clientes; fechar caixa, lançar contas a pagar e receber e organizar o malote.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Churrasqueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com manuseio de fornos e churrasqueira e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar no preparo de assados.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Pizzaiolo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável por fazer a massa, montar e assar as pizzas salgadas e doces; elaborar novos sabores; verificar a qualidade da higienização das ferramentas, a qualidade dos alimentos; ficar atento às normas de segurança do local da cozinha.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Pizzaiolo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na montagem e preparo de massas e recheios para pizzas doces e salgadas.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Açougue

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar o açougueiro no corte de carne, separação e desossa; atender às solicitações dos clientes no balcão, moendo, fatiando e cortando pedaços de carne, pesando, precificando e embalando os pedidos.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter veículo próprio (moto), Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – desenvolver ações para garantir a visibilidade da companhia; definir metas e indicadores; coordenar a equipe de vendas; acompanhar o processo comercial junto aos clientes; participar de eventos; realizar alinhamentos constantes com a liderança da equipe.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com atendimento presencial ao público, Informática intermediária, disponibilidade de horário para trabalhos no final de semana ou feriado e documentação completa;

Atividades – contatar, visitar e entrevistar clientes; negociar preços, prazos, condições de pagamento e descontos de pós-venda dos produtos e serviços.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Padaria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento sobre métodos de produção de produtos vendidos na padaria; técnicas de atendimento ao cliente; agilidade, pontualidade e comprometimento; documentação completa;

Atividades – atender pedidos de clientes: receber pedidos, prestar informações sobre produtos; separar, pesar, embalar e precificar produtos; operar máquina de cortar frios; realiza produção de bolos, tortas e salgados; assar e organizar pães, dentre outras atividades pertinentes à função.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico; movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos, realizar inspeções e reparar veículos; vistoriar e verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 161

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Várzea Grande (MT); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas zonas Norte ou Leste de Manaus; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na limpeza predial de áreas externas e pátio fabril, jardinagem, manutenção predial envolvendo pequenos serviços hidráulicos, elétricos, alvenaria e marcenaria, confecção e conserto de bobinas de madeira e bobinas de expositor.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – apresentar cartão de vacina atualizado (Covid-19, Febre Amarela, Antitetânica e Tríplice Viral); ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades relacionadas à montagem de produtos nas linhas de produção.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

30 vagas – Montador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros: Jorge Teixeira, São José I, II e III, Mutirão, Betânia, Crespo, Morro da Liberdade, Cachoeirinha, Raiz, Japiim, Distrito I e II, Gilberto Mestrinho, Coroado, Ouro Verde, Aleixo, Novo Aleixo, Cidade Nova, Nova Cidade, Monte das Oliveiras, Santa Luzia, Centro, Praça 14 ou Petrópolis; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar montagem de produtos eletrônicos.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Alimentador de Produção SMD

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no ramo de eletrônicos e curso de Leitura de Componentes ou TBO; residir nos bairros: Alvorada, Amazonino Mendes, Aparecida, Armando Mendes, Betânia, Cidade de Deus, Cidade Nova, Colônia Machado, Colônia Santo Antônio, Compensa, Crespo, Distrito Industrial, Educandos, Glória, Japiim, Jorge Teixeira, Lírio do Vale, Morro da Liberdade, Nova Cidade, Novo Aleixo, Paz, Petrópolis, Raiz, Redenção, Santa Luzia, Santo Antônio, São Francisco, São Jorge, São José, São Lázaro, São Raimundo, Tancredo Neves, Vila da Prata ou Zumbi; ter documentação completa;

Atividades – executar atividades relacionadas à montagem de produtos nas linhas de produção, como corte de pré-formas dos componentes a serem utilizados na montagem e na inserção em geral, revisão geral de componentes e de solda, parafusos, montagem de gabinetes e montagem manual de componentes.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Operador de Linha de Montagem

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Leitura de Componentes eletrônicos ou TBO; residir nos bairros: Alvorada, Amazonino Mendes, Aparecida, Armando Mendes, Betânia, Cidade de Deus, Cidade Nova, Colônia Machado, Colônia Santo Antônio, Compensa, Crespo, Distrito Industrial, Educandos, Glória, Japiim, Jorge Teixeira, Lírio do Vale, Morro da Liberdade, Nova Cidade, Novo Aleixo, Paz, Petrópolis, Raiz, Redenção, Santa Luzia, Santo Antônio, São Francisco, São Jorge, São José, São Lázaro, São Raimundo, Tancredo Neves, Vila da Prata ou Zumbi; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades relacionadas à montagem de produtos nas linhas de produção, como corte de pré-formas dos componentes a serem utilizados na montagem e na inserção em geral, revisão geral de componentes e de solda, parafusos, montagem de gabinetes e montagem manual de componentes.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 110

2 vagas – Motorista de Micro-Ônibus

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Direção Defensiva e Transporte Coletivo de Passageiros; Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir o embarque e desembarque de passageiros; prestar orientação referentes aos procedimentos internos do veículo; executar procedimento para garantir a segurança e conforto dos passageiros; seguir as normas internas da empresa e de trânsito.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Costureira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em talhar e documentação completa;

Atividades – confeccionar ternos, terninhos, calças, camisas e demais peças de roupas similares; alinhavar e coser as entretelas das diferentes peças, utilizando instrumentos comuns de costura e máquinas de costura.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade, curso de MOPP e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos; realizar inspeções e reparos em veículos; vistoriar cargas e verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade, curso de MOPP e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no Polo Industrial de Manaus.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso na área, conhecimento em ISO- 9001, 5S, Qualidade, BI, sistema Protheus e Excel avançado; ter documentação completa;

Atividades – realizar pagamentos; fazer controle de contas a pagar e de tesouraria como um todo; controlar fluxos de caixa; acompanhar extratos bancários; realizar balanços financeiros; preparar relatórios e apoiar o setor de contabilidade no pagamento de tributos.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Tradutor de Libras

Escolaridade – ensino superior completo em línguas de sinais;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos com extensão em Libras e documentação completa;

Atividades – traduzir e interpretar a língua de sinais para a língua falada e vice-versa, nas modalidades oral e escrita.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – ajudar na manutenção preventiva e corretiva de quadros elétricos, cabines primárias, geradores de energia elétrica, no-breaks, equipamentos de ar condicionado, manutenção mecânica e hidráulica; realizar atividades de pintura, alvenaria, locomoção de móveis; acompanhar prestadores de serviço de manutenção.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Serralheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de serralheiro e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – montar portas e esquadrias; finalizar serviços como desmonte de andaimes, limpeza e lubrificação de fôrmas metálicas, seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – acompanhar os serviços de limpeza; verificar se as equipes estão dimensionadas para o volume de atividades, controlando assiduidade, pontualidade e reposição de quadros; controlar estoque de equipamentos, uniformes e insumos.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar na gestão de rotinas trabalhistas da empresa.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na separação de materiais para carga e descarga.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Lapidador de Vidros

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – desenvolver projetos, pesquisar temas e realizar trabalhos de acabamento e decoração de vidros e cerâmicas; fundir peças no forno de acordo com os padrões de qualidade e normas de segurança, meio ambiente e saúde ocupacional; preparar peças, esmerilhar e lapidar vidros ou cerâmicas; pintar, encerar e tratar peças com técnicas de envelhecimento e espelhamento; marmorizar, gravar peças, objetos e vidros com jatos de areia; construir vitrais e confeccionar esculturas em vidro.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Cortador de Vidros

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar as atividades de corte e acabamento de vidros e cristais; analisar informações das áreas de interface; selecionar ferramentas; requisitar matérias primas; preparar máquinas, equipamentos e materiais para movimentação na linha de produção; controlar os processos de corte e acabamento em vidros e cristais; inspecionar e classificar matérias-primas e produtos; corrigir anomalias no processo; monitorar cumprimento de metas de produção; cortar, lapidar, dar polimento e decorar vidros e cristais.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Desenhista Técnico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter formação técnica em Design Gráfico, domínio em Corel Draw e PSD; ter documentação completa;

Atividades – atuar no desenvolvimento, conferência e revisão de layouts/artes, fechamento de arquivos para impressão, e outras atividades relacionadas.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em fachadas e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar serviços em alvenaria, concreto e demais materiais, seguindo orientações de desenhos, esquemas e especificações; utilizar técnicas, instrumentos apropriados e processos específicos da área, com o objetivo de construir, reformar ou realizar reparos em edifícios e estruturas similares.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Instalador de Equipamentos de Comunicação

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade, condução própria (moto), conhecimento em aparelho móvel e documentação completa;

Atividades – atuar na área de retiradas de equipamentos na cidade de Manaus

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Almoxarife Junior

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste de Manaus; ter disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – organizar almoxarifado; atuar no recebimento, estocagem, distribuição, registro e inventário de matérias-primas e mercadorias adquiridas ou confeccionadas na universidade; utilizar recursos de informática; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Administrador

Escolaridade – ensino superior completo em administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário (inclusive aos domingos), Informática avançada e documentação completa;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes; fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; gerenciar documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Estágio de Auxiliar de Caixa e Salão

Escolaridade – ensino superior incompleto em administração ou contabilidade;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – cursar a faculdade no período noturno e ter documentação completa;

Atividades – auxiliar o farmacêutico no atendimento aos clientes ou pacientes, na organização do local e no controle de estoque de medicamentos e materiais.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vendas e liderança; ter documentação completa;

Atividades – estabelecer metas e prazos para as equipes; motivar os funcionários a bater as metas estabelecidas; realizar gestão de pessoas; gerar relatórios de produtividade de colaboradores e equipe; abrir e fechar o caixa da loja; reportar os acontecimentos, relatórios e desenvolvimentos para a gestão da loja; garantir a qualidade do serviço prestado ao cliente.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Ajudante de Obras

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em soldagem e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carregar e descarregar materiais de construção, preparar canteiros de obras e limpar áreas de trabalho.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Laboratório Clínico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Informática básica e Técnico de Laboratório Clínico; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber, etiquetar e analisar amostras; elaborar e executar exames laboratoriais de acordo com procedimentos padrão.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de Manutenção Mecânica

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-35 e NR-10; conhecimento em Plano de Manutenção, Operação e Controle; documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – liderar equipes na instalação e manutenção de equipamentos de refrigeração (Splitão, Splits e Fan Coil).

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Escavadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – operar máquina escavadeira em obras; realizar demolições, escavações, carregamento de caçambas e terraplenagem em solos.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros: Coroado, Novo Aleixo, São Francisco, Viver Melhor II ou proximidades; ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Dedetizador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário, Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – dedetizar terrenos baldios, residências, prédios comerciais e órgãos públicos, para eliminar e controlar pragas.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – fechar novos negócios e trazer receita; prospectar clientes, realizar apresentações, enviar propostas comerciais, fazer follow-up, negociar e fechar vendas.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em condomínios, curso de Informática básica e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – monitorar e controlar o acesso de pessoas e veículos; realizar registro de informações, verificação de documentos e autorizações, atendimento e encaminhamento de visitantes, garantindo a segurança e cumprimento das regras.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35; documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar atividades de manutenção preventiva e corretiva em sistemas hidráulicos, elétricos, telefonia, móveis, portas e janelas, pisos, revestimentos, divisórias e outros itens nas unidades e estruturas já edificadas.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de Armazém

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – planejar as atividades operacionais de empresas de armazenamento, distribuição, transportes, comunicações e logística; administrar equipes, gerenciar recursos materiais e financeiros da área; controlar o processo operacional e avaliar seus resultados; providenciar meios para que as atividades sejam desenvolvidas em conformidade com as normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde; buscar novas tecnologias e assessorar a diretoria e setores da empresa.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atuar na compra, distribuição e controle de materiais e produtos de limpeza disponibilizados para os funcionários em suas tarefas; passar orientações, treinar e acompanhar a execução dos serviços.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria; substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios e tratar piscinas; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de Manutenção Portuária

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar, desenvolver, acompanhar, programar e distribuir os serviços em sua área de atuação; fiscalizar e orientar; realizar manutenção com solda e elétrica.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor Operacional

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – monitorar as tarefas diárias de um setor ou área específica da empresa; participar em planos, intervenção e sugestão de melhorias relacionadas aos procedimentos operacionais, com o propósito de que as atribuições sejam feitas em conformidade com as normas e leis internas e externas; realizar visitas operacionais e participar de reuniões operacionais; fiscalizar o posto de serviço; supervisionar equipes; controlar escalas de trabalho e cronograma de atividades.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em segurança eletrônica e documentação completa;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha; registrar entrada e saída de mercadorias; promover a venda de mercadorias e demonstrar seu funcionamento; informar sobre as qualidades e vantagens dos produtos; expor mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas; prestar serviços aos clientes, como troca de mercadorias, abastecimento de veículos e outros serviços correlatos; fazer inventário de mercadorias para reposição; elaborar relatórios de vendas, promoções, demonstrações e pesquisa de preços.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Copeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – varrer, aspirar, lavar e secar pisos, remover pó e sujeiras de superfícies, limpar banheiros e sanitários, retirar o lixo e manter a organização dos ambientes.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem e plasma; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem, corte e peças a serem soldadas.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Ajudante de Obras

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em soldagem e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carregar e descarregar materiais de construção, preparar canteiros de obras e limpar áreas de trabalho.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs) – 32

15 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos do estabelecimento; controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar na área de vendas: reposição, arrumação e distribuição de roupas; prestar bom atendimento e ter assiduidade nas entregas.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Merendeira – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – colaborar no processo de produção dos alimentos, atuando como agente condutora de técnicas adequadas para o preparo da merenda e de informações sobre hábitos alimentares saudáveis.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Ajudante de Cozinha – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atuar na higienização e pré-preparo de vegetais, montagem de saladas, preparo de sucos, lanches e desjejum; auxiliar na confecção de preparações, abastecimento e reposição de produtos e distribuição de refeições.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Loja – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – realizar atendimento ao cliente e serviços rotineiros da loja.

Disponível até 25/03/2024 ou encerramento da vaga.

*Com informações da Assessoria

