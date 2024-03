Wilson destaca investimentos de R$ 5,8 bi e consolidação do setor de gás natural no AM

Destaque foi feito durante lançamento da obra do Azulão 950 no município, que estima geração de 5 mil empregos

O governador Wilson Lima destacou, nesta segunda-feira (25), que o mercado de gás natural tem se consolidado como forte alternativa de desenvolvimento econômico no Amazonas. O destaque foi feito durante o lançamento das obras de construção do Complexo Azulão 950, em Silves (a 240 quilômetros de Manaus), que tem investimentos da ordem de R$ 5,8 bilhões e prevê a construção de usinas termelétricas e geração de 5 mil empregos.

Wilson Lima afirmou que a atração de novos investimentos, como o novo projeto da empresa Eneva em Silves, comprova o acerto na definição, pelo Governo do Amazonas, em 2021, do novo marco legal para o serviço de distribuição e comercialização do gás natural no estado.

“A quebra do monopólio de gás, com a ajuda da Assembleia Legislativa, foi decisiva para que esse empreendimento da Eneva, a exploração do gás natural, pudesse ser viabilizado, assim também como para atração de outros empreendimentos para o Amazonas. A operação da Eneva é fundamental porque passa um recado importante para o mercado sobre a segurança jurídica e a confiabilidade que se pode ter no governo de que as regras não serão mudadas”, disse o governador.

Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o Amazonas possui a maior reserva de gás em terra do país, o que representa um grande potencial para o estado tendo em vista o avanço na utilização em empreendimentos comerciais, unidades residenciais, indústrias e veículos.

Segundo a Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), já são mais de 18,3 mil unidades consumidoras (UC’s) contratadas; sete postos de combustíveis em operação com gás natural veicular (GNV); e a rede de distribuição de gás natural, que já possui 287 quilômetros de extensão, abrangendo mais de 20 bairros da capital.

Participaram do evento em Silves o vice-governador Tadeu de Souza; o prefeito do município, Paulino Grana; os secretários de Energia, Mineração e Gás (Semig) Roney Peixoto; de Infraestrutura (Seinfra), Carlos Henrique; do Instituto de Proteção Ambiental (Ipaam), Juliano Valente; da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado (Arsepam), Ricardo Lasmar; do Centro de educação Tecnológica, Fábio Albuquerque; presidente da Cigás, Heraldo Câmara; Lúcia Carla, da Unidade de Gestão Integrada (UGI); os deputados estaduais Mário César Filho, Sinésio Campos e Cabo Maciel; o presidente da Eneva, Lino Cançado, além da vereadores de Silves.

Complexo Azulão 950

Somente com o Complexo Azulão 950, os investimentos estimados pela Eneva são da ordem de R$ 5,8 bilhões. Além disso, no pico da obra previsto para meados de 2025, cerca de 5 mil empregos diretos serão gerados.

O diretor-presidente da Eneva Lino Cançado enfatizou o impacto econômico e social do projeto, como a geração de empregos na obra do azulão nos próximos anos.

“A gente traz desenvolvimento para a região, gerando diversos empregos na planta de Azulão e durante a construção, vamos gerar, no pico das obras, algo próximo a 4 mil empregos e, durante a operação, mais 15 anos gerando emprego, mão de obra e dando oportunidade para os habitantes da região e dos municípios do entorno”, frisou o executivo.

No local, funcionarão as usinas termelétricas Azulão I e II, utilizando combustível da Bacia do Amazonas, que em conjunto terão 950 MW de capacidade instalada, conectadas ao Subsistema Norte do Sistema Interligado Nacional.

A previsão é atender 3,7 milhões de residências em todo o país com o fornecimento de energia elétrica a partir do gás natural entre o fim de 2026 e o início de 2027.

Novos investimentos

Em fevereiro, a Eneva anunciou a declaração comercial de dois novos campos de exploração – Campo de Tambaqui e Azulão Leste – em Silves e Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus), com expectativa de gerar até 1 mil novos empregos e investimento de até R$ 350 milhões.

Cetam Silves

Na ocasião, Wilson Lima anunciou o edital da nova unidade do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), que está em construção em Silves. Os selecionados para os cursos técnicos contarão com bolsa de R$ 1.320.

Com o termo de cooperação técnica firmado em outubro de 2023, entre Governo do Amazonas e Eneva, a obra já começou e é realizada pela empresa, como uma contrapartida social, na Escola Estadual Agobar Garcia e já conta com mais de 50 pessoas de Silves contratadas para trabalhar na obra, que tem investimento de R$ 10 milhões e previsão de conclusão no início de julho.

As vagas são para três cursos técnicos de nível médio: Técnico em Gás e Energia; Técnico em Eletromecânica; e Técnico em Agropecuária. O edital será publicado nesta terça (26) em www.concursoscopec.com.br.

