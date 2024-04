Homem é engolido por cratera em calçada no ES; veja vídeo

Espírito Santo (ES) – Um homem foi engolido por uma cratera que se abriu no momento em que ele caminhava pela calçada da rua Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O fato aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), segundo nota a prefeitura da cidade afirmou que trata-se de um médico ortopedista. Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram o homem caminhando pela via segurando uma sacola quando a calçada cede e ele cai no buraco.

O homem foi encaminhado para um hospital particular da região e não há informações sobre o estado de saúde até o momento.

Homem é "engolido" por cratera em calçada e atingido por escombros de muro, no Espírito Santo.



