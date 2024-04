Agentes de viagens vem a Manaus para convenção de turismo do Estado

A expectativa é que cerca de 1500 agentes de turismo do Amazonas e de outros estados brasileiros participem do evento

Manaus (AM) — A capital da Amazônia está prestes a receber um contingente de profissionais que desempenham um papel crucial na indústria do turismo: os agentes de viagens. A 2ª Conta Amazonas – Convenção de Turismo do Estado, que ocorrerá nos dias 23 e 24 de maio no Centro de Convenções Vasco Vasques, na Zona Centro-Oeste, promete ser um marco para o setor.

A vinda dos agentes de viagens é fruto de uma parceria entre a Associação Brasileira de Agências de Viagens do Amazonas (ABAV/AM), a Azul Viagem e a Azul Linhas Aéreas. O evento conta ainda com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Amazonastur, e hotéis locais que vão hospedar os convidados de outros estados brasileiros.

“A expectativa é que cerca de 1500 agentes de turismo do Amazonas e de outros estados brasileiros participem do evento. Além das companhias aéreas, a Amazonastur e hotéis locais também são parceiros da convenção, proporcionando uma experiência completa aos participantes”, destaca o presidente da ABAV/AM, Jaime Mendonça.

De acordo com Mendonça, as inscrições serão abertas no final de abril e ocorrerão por meio do site www.abavam.com.br.

O lançamento do evento ocorreu nesta quarta-feira (3), no restaurante Caramuri Amazônia e reuniu de representantes de agências filiadas à ABAV, fornecedores, hotelarias, operadoras.

“O turismo é o caminho para o desenvolvimento do nosso Estado”, defende a proprietária do Caramuri Amazônia”, disse Tânia Pinheiro.

Agenciamento profissional e necessidade de especialistas

O agenciamento de viagens é essencial para garantir que os viajantes tenham experiências seguras, bem planejadas e inesquecíveis. Infelizmente, muitos problemas ocorrem quando as pessoas compram passagens e passeios pela internet sem o auxílio de profissionais.

A operadora de turismo, Michele Barroso, ressalta que “a 2ª Conta Amazonas é uma oportunidade para fortalecer o turismo no Estado e destacar a importância dos agentes de viagens na compra de passagens aéreas, pacotes e outros serviços. Neste sentido, 2ª Conta Amazonas fomenta o turismo no Estado, tanto na parte emissível quanto no turismo receptivo.

“Nós estamos ansiosos pela segunda convenção e para recebermos nossos colegas de outros estados. Ano passado alcançamos mais de 500 pessoas e agora temos a oportunidade de atrair o Brasil para cá. O setor sairá fortalecido”, avalia a agente de turismo e abaviana, Sirlane Silva.

Compromisso com o Turismo Sustentável

Fundada em 1975, a ABAV Amazonas reúne quase 60 agências associadas e profissionais experientes. Seu compromisso com a responsabilidade social e a promoção de uma cultura de turismo sustentável é fundamental para o desenvolvimento do setor.

Manaus, com sua rica biodiversidade e herança histórica, está pronta para receber os agentes de viagens e mostrar por que é um destino imperdível para os amantes da natureza e da cultura.

*Com informações da assessoria

