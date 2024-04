Assassinato de policiais militares sobe para 500% no Ceará

Com o assassinato do 3° Sargento da Polícia Militar Carlos Antônio de Sousa em Fortaleza, de 45 anos, na manhã desta quarta-feira (3), subiu para 6 o número de policiais militares assassinados no Ceará em 2024, de acordo com informações da Associação de Policiais Militares do Ceará (Aspramece). Um crescimento de 500% em relação a 2023, quando de janeiro a abril, apenas um policial tinha sido assassinado no mesmo período.

O policial trabalhava na Companhia de Policiamento com Cães (CPCães) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e foi morto covardemente a tiros na manhã de quarta-feira (03), no bairro Parque Santa Rosa, em Fortaleza, enquanto seguia, de motocicleta, para o trabalho. Os criminosos não levaram nenhum pertence da vítima, inclusive deixaram a arma dele do lado do corpo.

No dia 21 de Março, o Cabo Geldson Coelho de Araújo foi morto a tiros durante um assalto em uma hamburgueria na Rua João Sorongo, no Bairro Jardim América, em Fortaleza, ele estava lanchando no estabelecimento, quando bandidos atiraram nele.

No dia 15 de Março, o Tenente da reserva Luiz Rodrigues de Lima, de 59 anos, foi assassinado por criminosos. O policial estava no bairro Vila Peri, em Fortaleza, em frente a um galpão na rua Abel Ribeira, quando anunciaram um assalto, a vítima reagiu e na troca de tiros com os assaltantes foi atingido e morreu.

No dia 12 de Fevereiro, foi assassinado o Soldado da Polícia Militar do Ceará, Bruno Lopes Marques, de 27 anos, em um estabelecimento comercial, localizado na avenida Pasteur no bairro Álvaro Weyne, onde foi surpreendido por criminosos que estavam em um carro. Eles efetuaram diversos tiros contra o PM, que morreu no local do crime.

E no dia 21 de Janeiro, dois policiais foram mortos, o primeiro foi o soldado Félix Batista de Almeida Neto, no bairro Demócrito Rocha em Fortaleza, onde foi baleado em uma tentativa de assalto, e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

O outro foi o soldado do Raio, Jean Rodrigues Granjeiro, que morreu baleado em uma troca de tiros com quatro criminosos na cidade de Ubajara, no interior do Ceará.

Em 2023

O único caso de policial militar assassinado de janeiro a Abril em 2023, foi do Soldado William dos Santos Medeiros morto na madrugada do dia 19 de março, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O responsável pelo crime foi um Policial Penal que “mexeu” com a esposa do militar, houve uma discussão, e no momento que populares tentaram apartar, Anderson Laureano Clementino sacou a arma de fogo e efetuou disparos contra o militar.

Leia mais:

Mulher é acusada de envenenar grávida para evitar trabalho extra

Caso Grande Vitória: 6 PMs são condenados e um é absolvido por mortes de jovens

Suspeito de estuprar e matar pastora no AM tem prisão preventiva decretada pela Justiça