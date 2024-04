Redes Sociais: quais as mais buscadas e populares em 2024

Confira um panorama completo com dados do Brasil e do mundo sobre a utilização de redes sociais atualmente

Com o avanço da tecnologia e o aumento da conectividade, as redes sociais se tornaram parte integrante da vida moderna, desempenhando um papel fundamental na comunicação, interação social e compartilhamento de informações.

Em 2024, algumas redes sociais se destacam como as mais populares e buscadas, tanto no Brasil quanto no mundo. Diante disso, a Agência Conversion, especialista em SEO, mapeou as interações digitais dos usuários de redes como: Instagram, Facebook, YouTube, Tik Tok, WhatsApp, Twitter e LinkedIn.

O volume de buscas por redes sociais no Brasil e mundo

Segundo os dados do estudo da Agência Conversion, as redes sociais mais buscadas no Brasil e no mundo apresentam padrões interessantes de popularidade. O YouTube, Instagram e WhatsApp foram as mais procuradas em março pelos brasileiros.

O interesse dos usuários por conteúdo visual, interação social e entretenimento justificam a crescente busca pelas plataformas abaixo:

Créditos: Agência Conversion

Já no cenário global, as redes sociais mais buscadas foram o YouTube, Facebook e Instagram. Diferentemente do Brasil, a rede de mensagens WhatsApp não é tão utilizada mundialmente. Confira todas elas e seus números:

Créditos: Agência Conversion

O número de usuários brasileiros e estrangeiros nas principais redes sociais

Além do volume de buscas, o número de usuários de redes sociais no Brasil e no mundo é um indicador importante de sua popularidade e alcance. Assim como no volume de buscas, o YouTube, Instagram e WhatsApp também dominam em usuários.

O nosso país possui uma base de usuários robusta em várias plataformas de redes sociais, dentre elas podemos citar:

Créditos: Agência Conversion

Globalmente, as redes sociais atraem uma quantidade impressionante de usuários. O Relatório Global Digital 2024 – desenvolvido pelas especialistas We Are Social e Meltwater – constatou cerca de 5,04 bilhões de perfis nas mídias digitais no início de 2024.

Tudo isso considerando que existem 8,08 bilhões de pessoas no planeta, segundo as Perspectivas da População Mundial das Nações Unidas.

De acordo com dados reunidos pela Agência Conversion, esses usuários estão concentrados majoritariamente no Facebook, YouTube e Instagram.

Créditos: Agência Conversion

O que dizem outras pesquisas sobre os dados das redes sociais atualmente

Plataformas como Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, LinkedIn, YouTube e Twitter dominam o cenário das redes sociais, cada uma com suas próprias características e público-alvo.

O Instagram é um dos mais populares desta lista, pois além de uma rede de entretenimento e compartilhamento de conteúdos, ela também se tornou uma importante ferramenta de marketing e vendas. No Brasil, ele é amplamente utilizado, com cerca de 89,8% dos usuários, segundo uma análise da Agência Conversion.

Apesar dos desafios enfrentados nos últimos anos, o Facebook permanece como a maior rede social do mundo, com mais de 3 bilhões de usuários ativos mensais, de acordo com dados do Statista.

O YouTube e o WhatsApp despontam como as redes sociais mais populares do mundo. Ambas as plataformas possuem mais de 2 bilhões de usuários mensais e seus aplicativos estão disponíveis nos sistemas iOS, para iPhones e iPads, e para Android, como o Galaxy a05, a54, Xiaomi Redmi Note 12, entre outros.

*Com informações da assessoria

Leia mais

VÍDEO: Briga entre ‘gangues de primatas rivais’ na Tailândia viraliza nas redes sociais

‘UFC de rua’: Fenômeno nas redes sociais mostra lutas clandestinas em espaços públicos

Lula defende regulação das redes sociais no país no STF