Rede IOA inaugura unidade em Manaus e abre vagas para pacientes modelos

Manaus (AM) – Com investimento de aproximadamente R$ 5 milhões, o Instituto Orofacial das Américas (IOA) abriu sua primeira unidade em Manaus (AM). Maior rede de franquias de educação orofacial do Brasil, com 27 unidades já em operação no país, o instituto oferece cursos de saúde e estética nas áreas de Odontologia, Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia. Esta é a segunda operação no Norte, que já está em Belém (PA).

Alguns cursos já estão em operação e, no dia 14 de abril, será inaugurada a clínica-escola da unidade, com vagas para pacientes modelos que se interessem na aplicação de toxina botulínica a preços competitivos. Alunos do curso de Harmonização Facial serão orientados e acompanhados pelos professores durante todo o processo. Interessados devem entrar em contato com o IOA pelo (92) 99177-6519.

O objetivo do IOA é oferecer um serviço premium e atrair profissionais que desejam se especializar em tratamentos orofaciais. Para isso, a rede montou uma estrutura com tecnologia de ponta para atender aos alunos. A unidade tem mais de 730 metros quadrados, com clínicas de atendimento, duas salas de aula e um auditório. A expectativa é receber 300 alunos nos primeiros seis meses de funcionamento.

“Identificamos que Manaus tem uma lacuna em termos educação e tecnologia orofacial. Por isso, estamos abrindo nossa primeira unidade na cidade. Iremos levar um ensino de alta qualidade, atrelado ao que há de mais moderno no mercado”, afirma André Rigato, gestor da unidade.

Dentre os cursos oferecidos estão Implanto, Prótese, Dentística, Endodontia, Ortodontia, Pediatria e Harmonizações faciais, além de imersões e aperfeiçoamento em Odontologia. O valor dos cursos varia, com mensalidades a partir de R$ 1.000.

“Nosso objetivo é formar profissionais qualificados e experientes. Para isso, iremos oferecer a eles uma estrutura de ensino impecável, onde eles poderão aplicar a prática durante consultas, sempre com supervisão dos professores do IOA”, conta André Rigato.

*Com informações da assessoria

