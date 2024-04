‘Nossa Escola Imobiliária’: Programa auxilia na capacitação para o mercado imobiliário

Manaus (AM) — Saber lidar com processo de compra e venda de imóveis, locação, avaliação e administração de propriedades é essencial para quem deseja trabalhar na intermediação de negócios imobiliários e exercer a profissão regulamentada desde 1962. Com mais de 50 horas de conteúdo divididos em 70 aulas, a plataforma educacional “Nossa Escola Imobiliária” (NEI) abrange todas essas áreas técnicas do setor, ampliando os conhecimentos e habilidades de quem atua com corretagem.

Criado pelo empresário e corretor de Imóveis Rodrigo Viégas — diretor da Many Imóveis, que faz parte do “Grupo RJ” —, o programa conta com vídeos e materiais didáticos, bem como acesso à comunidade acadêmica, permitindo a troca de experiências entre profissionais. De acordo com Viégas, que trabalha no setor há 16 anos, a NEI foi concebida com uma ideia muito clara: a de levar capacitação para corretores de imóveis.

“É um ambiente tanto para o profissional imobiliário interessado em aumentar o conhecimento como para quem quer buscar um novo negócio e apostar na profissão. Para nossa grata surpresa, hoje também temos alunos das áreas de advocacia, arquitetura e engenharia. Isso porque a escola abrange desde as áreas técnicas do mercado até áreas de extrema relevância para o profissional como um todo, como a de desenvolvimento pessoal e a de produtividade”, detalha o especialista no mercado imobiliário, com experiência em gestão pública e privada.

Módulos sobre como se relacionar com o cliente, como lidar com as ferramentas da área, como se comunicar, como precificar, como vender e elaborar os contratos de venda e compra e também de locação, como se posicionar, como encontrar o nicho de mercado e preparar a mentalidade para o crescimento compõem o acervo da NEI, bem como aulas gravadas com convidados, incluindo até mesmo especialistas de outras áreas, como psicólogos e advogados.

“Também estamos sempre atualizando as informações da plataforma, incluindo modelos atualizados de contratos e garantindo o acesso de todos os nossos alunos a uma comunidade com os maiores experts do mercado imobiliário, para poderem trocar experiências e ampliar o networking”, pontua o diretor da Many Imóveis, ressaltando que o programa ainda libera três e-books do advogado especialista em Direito Imobiliário, professor, perito judicial e avaliador imobiliário Petrus Mendonça (“Manual do Despachante Imobiliário”; “Regularização de Imóveis”; “Locação de Imóveis e Administração de Aluguéis”).

De acordo com Viégas, um dos diferenciais da NEI — cujas informações podem ser acessadas no perfil @nossaescolaimobiliaria no Instagram — é o fato de que foi desenvolvida não apenas por empresários como também por quem possui anos de atuação no setor imobiliário, destacando-se entre as mais de 430 mil pessoas que atuam na área de corretagem no país, conforme dados do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci).

“Fazemos questão de montar a plataforma com a visão de quem está no campo de batalha. Atualmente, somos a única escola 360 no mercado imobiliário, que abrange várias áreas de capacitação de um profissional imobiliário, tanto as da parte pessoal como as do dia a dia. É um ambiente para quem quer se destacar”, finaliza.

