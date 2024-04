Manaus será sede do Encontro do PL Mulher no Amazonas, com presença de Michelle Bolsonaro

Evento acontecerá no dia 4 de maio, no Centro de Convenções Vasco Vasques, com início às 10h e abertura dos portões às 8h

“Nossa Presidente Nacional, Michelle Bolsonaro, mais uma vez fará história em Manaus. O encontro do PL Mulher no Amazonas levantará novas vozes femininas na política através de suas palavras”, é com essa expectativa que a presidente estadual do PL Mulher, professora Selma Banes, convida as famílias amazonenses a participarem do grande encontro que acontecerá em Manaus no dia 4 de maio, a partir das 10h, no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado no bairro Flores, ao lado da Arena da Amazônia – os portões serão abertos às 08h da manhã.

Michelle Bolsonaro realiza desde 2023 um circuito nacional de encontros como o que acontecerá em Manaus. O objetivo é fortalecer o movimento feminino, inspirando a participação da mulher na política partidária.

De acordo com a presidente municipal do PL Mulher, a advogada Raissa Cavalcante, a chegada de Michelle a Manaus é esperada com muito entusiasmo e tem mobilizado famílias da capital e do interior do Estado.

“Temos visto Michelle mobilizar centenas de milhares de pessoas no Brasil. Um movimento feminino lindo e inspirador. Manaus prova que é uma cidade que converge com o que prega nossa eterna primeira-dama. E, por isso, a expectativa de ouvir sua mensagem é grande e movimenta o Amazonas de norte a sul”, ressaltou Raissa Cavalcante.

A presidente nacional do PL Mulher chega a Manaus no dia 3 de maio, cumprindo agenda com as lideranças e pré-candidatas do partido. No sábado (4), ela participará do grande evento no Centro de Convenções Vasco Vasques.

Inclusão

O Encontro do PL Mulher no Amazonas está sendo preparado para ser 100% inclusivo, respeitando as necessidades de pessoas com deficiência e suas famílias.

