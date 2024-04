Pesquisa aponta embate acirrado entre pré-candidatos à Prefeitura de Manaus

Manaus (AM) – No mais recente cenário de primeiro turno das eleições para prefeito de Manaus, a pesquisa do instituto AtlasIntel, produzida em parceria com a CNN e divulgada nesta sexta-feira (26), aponta empate técnico entre dois pré-candidatos: o deputado federal Amom Mandel (Cidadania) e o atual prefeito David Almeida (Avante), com 21,1% e 20,7% dos votos, respectivamente.

Além da briga acirrada pela primeira colocação com Amom, David Almeida também aparece tecnicamente empatado com o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL), que tem 17,8%. David é o único na pesquisa a aparecer em empate técnico com dois candidatos: Amom e Alberto Neto.

Como a margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, há empate técnico entre os três.

Já Alberto Neto aparece também tecnicamente empatado com o deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), que tem 15% das intenções de votos.

Posteriormente, aparecem: o deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), com 15%; o ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT), com 13,1%; o deputado estadual Wilker Barreto (Mobiliza), com 5,4%; a advogada Maria do Carmo Seffair (Novo), com 2,5%; e o advogado Marcelo Amil (PSOL), com 0%.

Os que disseram não saber ficaram em 1,7% e os que votam branco ou nulo, 2,8%.

Foram ouvidas 825 pessoas, entre os dias 18 e 23 de abril. A pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-04223/2024, tem nível de confiança de 95%.

*Com informações da CNN Brasil

