Empresário lança podcast sobre empreendedorismo no Amazonas

Manaus (AM) — Não é nenhuma novidade que os programas no formato podcasts caíram no gosto dos brasileiros e, consequentemente, dos amazonenses. A questão é que com a aceitação positiva e o crescimento de público, a variedade de assuntos e perfis disponíveis também aumenta. Ou seja, se destaca a produção de conteúdo e gênero que mais atende a necessidade e gosto do público e o idealizador do projeto quer atingir.

Empresário, formado em redes de computadores pela Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) e Marketing pela Universidade Paulista (Unip), o sócio e diretor comercial do grupo Pará Cabos, Rafael Amorim também decidiu acompanhar o avanço do crescimento neste segmento, considerado uma das grandes transformações recentes no mercado da comunicação e criou o “Parazim no Podcast”. Utilizando o nome da mascote do grupo que comanda, ele arregaçou as mangas e acreditou em histórias de empreendedorismo e cases de sucesso como gênero para dar início às primeiras gravações.

“Podcast é algo que já faço desde 2015, sempre gostei desta área da comunicação e durante todos esses anos eu já tive três rádios web. A cultura digital é uma indústria que só cresce e quando pensei em assumir o comando de um programa neste formato quis unir a rede de relacionamento que tenho como empresário e trazer para o público histórias de empreendedores, falando de como iniciaram a jornada, de gestão, networking, empreendedorismo e até mesmo de marketing digital”, conta o empresário-apresentador.

O programa que está na 2ª temporada e totalizou 33 episódios com duração de 40 a 45 minutos, exibidos todas as quartas, durante a 1ª edição já trouxe como convidados Bruno Cruz; CEO da UPNETIX, Rodrigo Waughan; presidente do grupo Gérbera+, Sergio Vieira; advogado, empresário, estrategista jurídico e fundador da SV Consultoria, Vítor Raposo; diretor da Hayashi Consultoria entre outros que já passaram pelo programa.

“O legal de contar as histórias de cada um é que todos trazem cases, experiências de vida, seja como empresários ou como seres humanos. E queremos conectar tudo isso com outras pessoas que irão conhecer e se inspirar com a trajetória e projeto de vida e negócios de cada um. É isso que buscamos para diferenciar nosso programa”, afirma Rafael Amorim.

Empreendedor

O empresário que foi presidente da Associação de jovens empresários do Amazonas (AJE-AM) e atualmente é membro do G4 Club (comunidade de líderes que se reúne periodicamente em eventos exclusivos para trocar experiências, adquirir conhecimentos de alto nível e gerar novos negócios) explica ainda que uma das propostas do “Parazim no Podcast” é fazer com que os conteúdos produzidos pelo programa sirvam como uma mentoria para pessoas que têm interesse em melhorar ou diversificar seus negócios.

“Hoje já existem muitos formatos de programa que falam de diversos assuntos, inclusive sobre empreendedorismo. Mas, aqui tentemos criar um estilo diferente que passa desde a escolha do entrevistado, suas dicas, dores, sucesso. E em bate-papo interativo, divertido, inteligente e algumas vezes até emotivo”, comenta.

Ainda de acordo com Rafael, o ecossistema de podcasts não para de crescer no Brasil. De janeiro a setembro de 2023, houve um aumento de 36% na produção deste tipo de conteúdo em todo território nacional.

“De acordo com dados da DataReportal 2023, o Brasil é o país que mais consome conteúdo por podcasts no mundo, com 42.9% de usuários de internet, com idade entre 16 e 64 anos. E esses números são extremamente expressivos, são importantes para acreditar no nosso produto e garantir para o nosso público uma sequência de boas entrevistas com muita gente boa e grandes histórias para contar”, conclui Rafael Amorim.

*Com informações da assessoria

