“Morri porque sou talarico”, diz bilhete deixado em corpo de vítima em Manaus

Manaus (AM)- Um corpo encontrado em hip hap da Compensa, zona Oeste de Manaus, com bilhete ao lado, mostra a crueldade de criminosos na noite desta quarta-feira (30) em Manaus.

Um bilhete deixa estava escrito “Morri porque sou talarico”. O termo refere-se à traição. A vítima estava com uma camisa da cor vermelha e calça jeans. O homem possui barba grande e deve pesar mais de 90 quilos.

A vítima ainda não foi identificada. Moradores afirmam que ele não mora nas proximidades do bairro Compensa.

Informações repassadas por pessoas que presenciaram o homicídio, mas não querem se identificar por medo de represálias. A vítima correu muito para não ser morta pelos criminosos. Há informações de que durante a fuga, foram efetuados pelo menos 30 disparos de arma de fogo.

“Eles descarregaram tudo”, disse o informante.

O corpo foi encontrado dentro do igarapé com as mãos amarradas para trás. A rua Manaus é marcada por vários crimes de execução ligados ao tráfico de drogas e a guerra no mundo do crime.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o crime e o corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

