Moradores da vila onde moram tios que mataram bebê de 2 anos se mudam após retaliações

Após as investigações apontarem que os assassinos de Lorenna, os próprios tios, moram na vila, pessoas revoltadas com o caso iniciaram uma série de ataques ao local

Manaus (AM) – Após terem a residência atingida por tiros, inquilinos da vila onde moram os tios da pequena Lorenna Ferreira Rodrigues, de 2 anos, assassinada em Manaus e enterrada em Autazes, se mudaram do local com medo das retaliações.

Segundo informações de moradores que preferiram não se identificar, após as investigações apontarem que os assassinos de Lorenna são seus próprios tios e que moram na vila, pessoas revoltadas com o caso iniciaram uma série de ataques no local que também moram outras famílias.

Com medo de se tornarem vítimas dos ataques, os inquilinos preferiram se mudar.

Relembre o caso

A pequena Lorena Ferreira Rodrigues, de apenas 2 anos, foi encontrada morta dentro de uma mala, enterrada no município de Autazes (distante a 112 quilômetros de Manaus), na tarde de terça-feira (29). A tia da menina, Ana Beatriz Barbosa, de 19 anos, foi presa como principal suspeita do crime. Além dela, o companheiro também é acusado e está foragido.

Segundo o pai da vítima informou a uma equipe de reportagem, na porta do Instituto Médico Legal (IML), Lorena morava na Compensa, em Manaus, e estava desaparecida desde a última quarta-feira, no dia 23 de março. Os tios eram babás da menina, enquanto o pai trabalhava e a mãe viajava a trabalho.

O pai da vítima deu detalhes de como havia sido o crime. Segundo ele, os suspeitos teriam agredido até a morte a sobrinha e, em seguida, colocado o corpo dela em uma mala e levado até a Autazes, onde o avô da criança mora.

No município, eles enterram a mala com o corpo em um terreno no bairro Marechal Rondon. Dias depois, moradores encontraram a bolsa com os restos mortais da criança.

Prisão

Segundo o relato de Ana Beatriz, ela e o companheiro “corrigiam” a criança por meio de agressões físicas. No último dia 23, a criança passou mal e morreu em Manaus.

No relatório da autópsia, a agressão foi confirmada, com hemorragia intracraniana, traumatismo encefálico e trauma de ação contundente.

O investigador Luiz Carlos Queiroz, gestor da 39ª DIP de Autazes, informou que a tia da criança foi presa em flagrante, por ocultação de cadáver. O seu companheiro está foragido.

