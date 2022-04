Bolsonaro evita aliar seu nome com o de ex-ministro denunciado pelo MP

Brasília (DF) – O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu integrantes da igreja evangélica Verbo da Vida, de Minas Gerais, em seu gabinete, no Palácio do Planalto, nesta sexta-feira (1). O encontro, que foi transmitido pelas redes sociais do presidente, teve o objetivo de fazer uma oração pelo mandatário da República.

Logo no início da live, um homem agradeceu a presença do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG), que estava entre os presentes. O parlamentar deve concorrer a uma vaga ao Senado Federal pelo estado mineiro nas eleições deste ano. Ele já foi ministro do Turismo de Bolsonaro entre 2019 e 2020.

Álvaro Antônio deixou o governo após ser alvo de uma denúncia do Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais. À época, o então ministro foi acusado de estar envolvido em esquema de candidaturas-laranja do PSL nas eleições de 2018.

Na transmissão ao vivo desta sexta, um homem, que não se identificou, iria dizer que o atual deputado é o futuro senador do estado. Bolsonaro, no entanto, o desautoriza. “Futuro, não. Não fala nada aqui, não”, diz o presidente, às pressas, o que provoca risos entre os presentes.

Na sequência, o homem troca a palavra e diz que Álvaro Antônio será “candidato”. Novamente, o presidente o interrompe. “Não, não… [Fala] Colega aí.”

O atual deputado tenta reverter a situação. “Espera aí, gente. Vamos começar de novo?”, indaga Álvaro Antônio, ao que Bolsonaro responde: “Não tem que começar [de novo]. Já está na live, já está na live”.

*Com informações do Metrópoles

