Manaus anuncia lateral-direito Weriton para a Série C do Brasileiro

O defensor já chegou em Manaus e realizou seu primeiro treino com o Gavião do Norte nesta segunda-feira (4)

Manaus (AM) – Visando a Série C do Campeonato Brasileiro, o Manaus, um dia após conquistar o Amazonense de 2022, anunciou a contratação do lateral-direito Weriton, via empréstimo do XV de Piracicaba-SP. O defensor já chegou em Manaus e realizou seu primeiro treino com o Gavião do Norte nesta segunda-feira (4).

Weriton tem 30 anos e é paulistano. O lateral fez base no Santos e acumula passagens também pelo futebol do Centro-Oeste, Nordeste e Sul. O atleta passou por times como Ferroviário-CE, Cuiabá-MT – onde foi campeão Mato-Grossense em 2019 -, Cianorte-PR, Mirassol-SP, Marcílio Dias-SC e Santa Cruz-PE. Em 2017, chegou a atuar fora do Brasil, no FK Senica, da Eslováquia.

Em Campeonatos Brasileiro, disputou a Série D em 2019, pelo Cianorte, e em 2020 pelo Marcílio Dias, onde anotou um gol. Em 2021, fez 13 jogos na Série C pelo Santa Cruz, chegando a enfrentar o próprio Manaus.

O Gavião tem estreia marcada na Série C para o dia 11 de abril. O primeiro adversário é o Brasil-RS, às 19h (horário Manaus), no estádio Bento de Freitas, em Pelotas.

*Com informações da assessoria

