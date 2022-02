Criminosos “fazem a limpa” em prédio comercial de Manaus

Manaus (AM) – Criminosos furtaram nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (8), um prédio comercial, situado na avenida Torquato Tapajós, no bairro Tarumã, na zona Oeste de Manaus, onde funciona uma autoescola e uma escola de cursos profissionalizantes. Quatro suspeitos foram presos.

De acordo com testemunhas, ainda pela madrugada, os suspeitos entraram na escola de cursos profissionalizantes, que fica no segundo andar do prédio comercial, e chegaram a retirar, pelo menos, 17 computadores da sala de estudos ao arrombar uma porta. Os suspeitos ainda lancharam no local.

Logo em seguida, o grupo também invadiu a autoescola situada no térreo, de onde roubou R$ 1.000 da renda e três aparelhos celulares.

Computadores abandonados

Os computadores da autoescola foram abandonados pelos suspeitos ainda no prédio, devido eles temerem represálias da população na localidade. Uma funcionária estava chegando no estabelecimento e percebeu a ação criminosa.

Policiais militares foram acionados e durante patrulhamento prenderam três suspeitos. Um quarto suspeito acabou se entregando à polícia.

Os aparelhos celulares roubados foram recuperados e os suspeitos encaminhados à Central de Flagrantes da área. Eles vão responder pelo crime de furto e ficarão à disposição da Justiça.

