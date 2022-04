Hospital Delphina Aziz inova com “comida afetiva” para pacientes

Manaus (AM)- O Hospital Delphina Aziz oferece a seus pacientes uma abordagem completamente diferente para a famigerada comida de hospital: a “comida afetiva”.

A nova tendência alimentar foi incorporada à hotelaria do complexo hospitalar, oferecendo acesso à gastronomia saudável e contemporânea aos pacientes.

As práticas foram implementadas pela OZN por meio de cardápios personalizados criados pelo chef executivo e gastrônomo, atual coordenador de Nutrição e Dietética da OZN, Thiago Lucas Ferreira e Silva.

Especialista em Gestão de Alimentos e Bebidas, Thiago possui 14 anos de experiência gastronômica voltada para hotéis e restaurantes nacionais e internacionais e buscou trazer a abordagem deste setor para o ambiente hospitalar.

ferecendo boa apresentação, diversidade, qualidade, abertura de espaço para pratos com pegada cultural, além de oferecer um ambiente afetuoso”, pontua.

Colaboradores e acompanhantes podem experimentar cardápios temáticos semanais: italiano, mineiro, amazônico. Entre os preferidos dos cardápios, estão o lagarto ao molho madeira com cogumelos, a caldeirada de tambaqui com tucupi e jambu, a pancetta à pururuca e a feijoada. O menu conta com produtos orgânicos e mínima utilização de insumos industrializados.

As preparações não têm adição de óleo e são temperadas com demi-glace (caldo gelatinoso muito saboroso preparado com de ossos de boi e legumes), coentro, cebolinha, chicória e muita proteína. “Nosso objetivo é elevar o nível na alimentação do hospital, especialmente ao usuário SUS. Não basta apenas nutrir, é preciso atender com qualidade e mostrar a importância do visual e do sabor do prato”, enfatiza.

A unidade hospitalar é a maior da região norte do país e, agora, conta com novo cardápio

Já para os pacientes, a dieta é restrita de acordo com a prescrição médica, mas jamais deixando de lado a “comida afetiva”, alinhada ao incomparável Jeito Opy de Ser e Fazer. Como um gesto de carinho, os pacientes aniversariantes podem optar por uma sobremesa especial.

“Temos também o projeto Nosso Jeito de Cuidar. Quando o paciente recebe alta, preparamos uma alimentação escolhida por ele, como um jantar especial. Tudo buscando oferecer uma experiência positiva e sem igual, entregando sempre mais do que o esperado”, explica.

Os acompanhantes hipertensos, diabéticos e intolerantes à lactose ou glúten também ganham atendimento especial com perfis exclusivos. Serviço que será estendido aos colaboradores a partir do dia 7 de abril, quando será realizada uma ação para definir o perfil alimentar, e posteriormente, iniciar a dieta adequada.

O Hospital Delphina Aziz conta com 150 mil refeições mensais sob responsabilidade da OZN, concessionária de serviços não clínicos. A unidade hospitalar é a maior da região norte do país e considerada referência pela qualidade de suas instalações e equipamentos.

