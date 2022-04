Menino de 12 anos morre após pegar carona escondido em carroceria de caminhão

Belo Horizonte (MG) – Um menino de 12 anos morreu após pegar carona escondido na carroceria de um caminhão, na quarta-feira (20), no bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte. O caso aconteceu na avenida Professor Mário Werneck e o menino perdeu o equilíbrio e caiu do veículo.

O motorista do veículo contou que não percebeu quando três meninos subiram na carroceria. Logo depois, um deles apareceu no espelho do retrovisor e gritou por socorro. Nesse momento, o condutor descobriu que a vítima se desequilibrou e caiu no asfalto.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas prestaram os primeiros socorros ao menino até a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ele não resistiu aos ferimentos.

Os dois adolescentes não ficaram feridos. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da capital.

O motorista foi levado ao Detran para prestar esclarecimentos.

*Com informações do G1

