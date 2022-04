Atletas de taekwondo em Manaus recebem apoio em campeonatos

Manaus (AM)- A delegação de 150 atletas do Amazonas, que participam, neste fim de semana, do 28° Campeonato Amazonense de Taekwondo e da primeira edição do Camping Amazonas de Taekwond recebe apoio da Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária.

O evento acontece no Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, situado no bairro Santo Antonio, zona Centro-Oeste.

As atividades iniciadas nesta sexta-feira (29) seguem até o próximo domingo (1º). O evento conta com o apoio do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

O evento também serve de seletiva para o Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo, previsto para ser realizado em Brasília (DF), com data a ser divulgada pela organização. A delegação de 150 atletas é composta por taekwondistas de Manaus e de outros cinco municípios – Novo Airão, Manacapuru, Barcelos, Eirunepé e Tabatinga.

“A gestão David Almeida tem como proposta fortalecer o esporte em Manaus e esta é uma oportunidade de viabilizar estes atletas a buscarem espaço no cenário nacional da modalidade”, comenta o presidente do Fundo Manaus Solidária, Emerson Castro, a respeito do apoio da prefeitura à delegação.

Os atletas amazonenses terão a oportunidade de participar do 1º Camping Amazonas ministrado pelo coach da seleção brasileira, o grão-mestre Rodney Saraiva, que trará treinos técnicos e táticos e compartilhará momentos memoráveis dos atletas da equipe nacional.

Realizado pela Federação de Taekwondo do Estado do Amazonas (FTKDAM) e chancelado pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), o 28º Campeonato Amazonense de Taekwondo selecionará para o supercampeonato brasileiro da modalidade, e pontuará para o ranking estadual.

