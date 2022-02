Atleta do AM é medalhista no Grand Slam de Taekwondo 2022

O atleta de alto rendimento do Amazonas João Vitor Ferreira de Oliveira, foi selecionado a participar do Grand Slam de Taekwondo 2022 após ser campeão da Copa Norte de Taekwondo, na categoria adulto até 63kg foi medalhista na competição.

O evento aconteceu nos dias 16 a 20 de fevereiro em Fortaleza-CE. João Vitor teve um excelente desempenho, com três lutas, a primeira foi contra o bicampeão brasileiro, atleta de Santa Catarina. A segunda luta foi contra um atleta do Ceará a terceira contra um atleta de São Paulo, todas as lutas foram difíceis.

Vitor chegou a semifinal e perdeu para um atleta da Equipe Two Brothers Team de São Caetano-SP, um celeiro de craques, seu oponente se consagrou campeão e o João Vitor medalhou, subindo no Pódio no 3° lugar.

O resultado foi mérito da dedicação e disciplina do atleta, mas, mesmo sendo um esporte individual, ele conta com o apoio da sua mãe, família, amigos, patroa, pastor e outras pessoas.

Superação

Vitor trabalha em um café da manhã como chapeiro, mas treina todos os dias no CRAS da Redenção, no quintal da casa do seu Professor ou na Academia do Mestre Gomes no Coroado. Ele é fruto de um Projeto Social, tendo o Professor Alair Maquiné como seu preparador. Contando também com o apoio técnico dos Mestres Raimundo Gomes e Alexandre Dantas.

Seus treinos são realizados sem recursos sem equipamentos adequados o que difere de todos os seus adversários, que treinam em equipes organizadas e contam com o trabalho de profissionais como prepador físico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta entre outros.

O atleta inicia um novo ciclo em 2022, tendo que participar do Rio Open Internacional em abril no Rio de Janeiro, da Copa Norte em junho no Acre, do Supercampeontao Brasileiro em junho em Brasília, do Pan Open Séries em setembro em São Paulo e da Copa do Brasil em Santa Catarina podendo também participar de Opens na América Latina.

Vitor sonha em ser um campeão brasileiro, em fazer parte da seleção brasileira e mais ainda, de ser um Campeão Olímpico.

