Após ataque de facção criminosa, Manaus registra fim de semana com 21 execuções

Manaus (AM) – A capital amazonense tem registrado desde o último dia 29 de abril, diversas mortes por execução. Até esta segunda-feira (2), foram contabilizados 21 homicídios por arma de fogo.

A maioria dos casos ocorreram na zona Leste onde foram registrados 8 assassinatos por tiros; em seguida vem as zonas Oeste e Sul da cidade que registraram 4 crimes cada; na zona Centro-Sul teve 2 homicídios por revólver; já nas zonas Norte e Centro-Oeste tiveram 1 morte por arma de fogo nas respectivas zonas.

Os assassinatos iniciaram após um ataque criminoso ocorrido no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste de Manaus, onde na ocasião, quatro pessoas morreram com os disparos de arma de fogo. De acordo com a polícia esses assassinatos estão relacionados à guerra do tráfico na região.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) registrou a prisão de três infratores e a apreensão de cinco armas de fogo, incluindo um fuzil. A pronta-resposta foi realizada por policiais militares da Força Tática, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Na ação, foi determinado o emprego da aeronave do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), que atuou de forma integrada com a polícia.

Execuções com crueldade

Uma mulher de 41 anos, identificada como Luciana Latorre Carneiro foi morta a tiros, na noite do último sábado (30). O crime ocorreu em frente à sua residência na rua Santa Rita, bairro da Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Fontes próximas informaram que a mulher, que era cuidadora de idosos, morreu no lugar do marido que é envolvido com o crime organizado da cidade de Manaus.

Ainda no sábado, o empresário identificado como Jackson Gomes Barbosa, 37 anos, foi morto a tiros, por volta das 17h30, na avenida Vera Cruz, bairro Lírio do Vale 2, zona Oeste de Manaus.

A vítima estava em frente ao comércio que é dono, quando indivíduos em um carro efetuaram disparos de arma de fogo contra ele. Pelo menos 7 tiros o atingiram.

Populares que não quiseram se identificar disseram que o local era conhecido por venda de drogas e que o comércio servia de fachada para despistar a polícia de Manaus. Jackson tinha passagens pela polícia por tráfico de entorpecentes.

Futebol com mortes

Warley Silas de Oliveira, de 21 anos, o vulgo “Dentinho”, foi executado durante a final da ‘Copa Desafio Manaus 2×2 2022’, que acontecia em um clube no bairro de Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

A execução, que ocorreu na noite deste domingo (1º), no estacionamento do clube, interrompeu o campeonato.

Foto: Reprodução

De acordo com informações preliminares, havia cobrança de R$ 35 na entrada e todos estavam sendo revistados. Torcedores que estavam presentes ao local informaram que o jovem morreu na hora.

Alzenir Elizandro Coimbra dos Santos, de 38 anos, pode ter sido mais uma vítima fatal do tráfico de drogas em Manaus. O homem foi surpreendido por dois homens e executado com diversos tiros, no domingo.

A vítima estava bebendo no bar, quando dois homens chegaram a pé e realizaram os disparos contra a vítima, que surpreendida, não conseguiu fugir e foi alvejado.

Segunda sangrenta

Um homem até o momento não identificado, foi brutalmente assassinado na fim da tarde desta segunda-feira (2). Na rua rio Bia, no conjunto Itacolomi, no bairro Armando Mendes, na zona Leste de Manaus.

A vítima não é conhecida na área, os moradores relataram apenas que ouviram os disparos, porém não viram quem foram os autores. O homem que trajava blusas de mangas compridas na cor preta, e um calção com estampas coloridas.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Saiba quem é “Dentinho” jovem executado em partida de futebol

Homem é assassinado com mais de 10 tiros na cabeça em Manaus

Empresário é morto na frente de comércio