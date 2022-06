Advogados de filha da servidora pedem respeito após prisão do suspeito

Manaus (AM) – Após a confissão do agente de portaria Caio Claudino de Souza, de 25 anos, de ter assassinado a facadas a servidora da 15ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11), Silvanilde Ferreira Veiga, de 58 anos, nesta terça-feira (31), a equipe de advogados da filha da vítima se manifestou. A advogada pediu respeito e empatia e convocou reflexão da sociedade a respeito das especulações que rondavam o assassinato.

Segundo a advogada Tallita Lindoso, a filha de Silvanilde, Stephanie Veiga, de 27 anos, se encontra neste momento em estado de choque. Além disso, também enfatizou a importância de a sociedade repensar as ações de julgamento e da falta de empatia.

Também ressaltou que é muito fácil ser “fiscal de luto”, e que houve muitas especulações sobre o comportamento de Stephanie em relação ao assassinato da Mãe. Conforme a advogada, alguns dos apontamentos que relacionavam o homicídio de Silvanilde com a filha eram de: faltou de emoção, falta de choro e frieza, por parte da filha.

“Só uma pessoa que perdeu o pai recentemente, que perdeu a mãe, que mora sozinho no estado, e todos os seus parentes estão longe, e não tem o apoio de ninguém a não ser de poucos amigos pode entender o que é estar completamente sozinho e ter toda a mídia, toda a sociedade, todas as pessoas acusando o dedo e fazendo especulações sobre a sua dor”, explica a advogada.

Assim, a advogada de Stephanie pediu respeito e empatia da população, pois a jovem recebeu “a pior notícia de sua vida”. Já o outro advogado da filha da vítima, Cândido Honório, defendeu que espera o julgamento do suspeito de assassinato da servidora. Também disse que é muito cedo para falar na possibilidade de um processo contra o condomínio.

“Com certeza, nós levaremos o culpado a julgamento e ele será condenado. Esse é o objetivo do nosso trabalho. Foi isso que nós prometemos para os familiares da Stephanie e é isso que nós vamos cumprir”, afirmou.

