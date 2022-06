Empreendedores aguardam aumento das vendas no Dia dos Namorados em Manaus

Manaus (AM) – O amor está no ar nesse Dia dos Namorados. E, mesmo cautelosos, os amazonenses ainda pretendem gastar um pouco na compra do presente da pessoa amada neste dia 12 de junho. Atitude que cria expectativas positivas aos comerciantes, que já enxergam as vendas deste ano como melhores que as dos anos anteriores, principalmente por conta da queda de casos da covid-19.

Os vestuários e produtos de estética serão os presentes mais frequentes neste Dia dos Namorados, de acordo com o levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (Ifpeam). Em relação ao valor, a pesquisa apontou que a maioria dos manauaras, cerca de 44%, pretende gastar até R$ 200 na data. Levantamento mostrou ainda que o principal fator que o cliente leva em consideração ao comprar é o preço (49%), seguido pela qualidade dos produtos (29%).

Para os empreendedores, as expectativas com as vendas são altas. Os donos de lojas já aguardam o faturamento superior ao dos últimos dois anos, após a queda dos casos da covid-19 e a retirada das restrições.

“As expectativas são as melhores, pelo fato de realmente esse ano estarmos comemorando mais datas especiais ‘juntos’. Para a minha loja, as vendas aumentaram significativamente, desde a primeira data especial que foi o Dia das Mães, tenho esperanças de 2022 continuar sendo um ano muito bom para o comércio”, destaca a proprietária da Bella Flor Modas, Rebeca Moraes.

Vestuário é o item mais buscado para presentear neste Dia dos Namorados Foto: Reprodução/Instagram

A empresária e dona da loja de roupas femininas aponta que sente que as pessoas estão contentes em poder voltar às compras e, mesmo que seja difícil acreditar, afirma que entre seus clientes há quem não se importe em gastar depois do fim do confinamento que a covid impôs. “Vejo que algumas pessoas vão até minha loja sem se preocupar com o valor das peças, como se elas estivessem ‘presas’ e agora pudessem voltar a comprar e aproveitam isso”, esclarece.

Expectativas

Anéis, cordões e pulseiras são presentes para casais Foto: Reprodução / Instagram

A empreendedora Michele Hippólito, proprietária da loja Amor em Prata, explica que sentiu que o crescimento da inflação e o aumento dos valores dos produtos acabou atingindo sua loja. No entanto, ela afirma que continua tendo bom faturamento e diz que consegue tirar uma renda boa nas datas comemorativas.

“O pessoal procura bastante para presentear no Dia dos Namorados. Para mim, a data comemorativa que me dá mais retorno é o Dia das Mães. Eu acho que o Dia dos Namorados vai ser muito bom, mas eu acho que não vai bater o Dia das Mães. O Dia das Mães para mim é até melhor do que o Natal”, comenta.

As sócias Jeruza Medeiros e Hortência Vasconcelos, proprietárias da Meva Joias, já colocam uma meta para as vendas no Dia dos Namorados deste ano: “dobrar o faturamento em relação ao ano anterior”.

Elas destacam que os presentes que mais saem nessa data são conjuntos de colar, brinco e anéis. Mesmo a data fortalecendo a renda, as duas não descartam um bom projeto para melhorar a visibilidade da loja e trazer mais clientes.

“Dá para tirar um bom retorno financeiro se houver formas de atrair mais clientes para a loja, por meio de embalagens mais elaboradas, brindes, como também impulsionar a loja através de anúncios pagos”, aponta.

Meva Joias investiu em divulgação para conseguir mais vendas Foto: Reprodução/Instagram

Novos empregos

A economista Denise Kassama explica que o Dia dos Namorados, como outras datas comemorativas, é bastante importante para a economia de forma geral. Segundo Denise, muito além de presentes, a data fomenta a criação de novos empregos, fortalece o comércio, e faz a indústria crescer.

“Datas comemorativas são extremamente importantes, principalmente para o comércio, para dar uma alavancada nas vendas. Tem que lembrar que, quando o comércio vende bem ele emprega mais, gera empregos e renda para a população. E, se ele entrega mais, gera renda e tem maior movimento, ele também demanda mais da indústria que, por sua vez, para produzir mais e vender para o comércio, também precisa gerar renda. De forma que, não só a data do Dia dos Namorados, mas qualquer data comemorativa é importante. não só para o comércio, mas para a economia de uma forma geral”, informa.

A especialista ainda argumenta que a data também demonstra o retorno financeiro para vários setores e um alívio social após o período conturbado da pandemia.

“Quem não quer comemorar essa data tão especial depois de dois anos de pandemia em algum lugar especial, levando a pessoa amada para um almoço ou um jantar num restaurante, fazendo algum passeio, aproveitando, enfim, motéis, hotéis e qualquer outra coisa do gênero?! Quem não quer comemorar de forma especial? Afinal, foram dois anos de pandemia. Foram dois anos que esse setor aí ficou quase às moscas”, declara.

Gastos com cartão de crédito

O economista Origenes Martins esclarece que o varejo em Manaus deve aproveitar a data para melhorar a arrecadação, gerar empregos e aposta no crescimento econômico, mas pede cautela com o uso excessivo dos cartões de créditos.

“Eu acredito que esse ano realmente será bem melhor, mais do que se espera. Só fico preocupado quando as pessoas usam demais o cartão de crédito por ser um instrumento de crédito com juros muito altos. Então, isso tende a aumentar a inadimplência. Porém, realmente no geral eu vejo esse momento de maneira bastante positiva”, disse.

Retorno econômico da data

O Dia dos Namorados é apontado como a terceira data mais importante do varejo, ficando atrás do Natal e do Dia das Mães. Nesse ano, as vendas de presentes devem crescer, conforme a Pesquisa de Intenção de Compras para o Dia dos Namorados 2022 da CDL Manaus. O levantamento mostrou que 75% dos manauaras pretendem comprar presentes para comemorar essa data, por conta disso as vendas devem aumentar em cerca de 4,5%, em comparação a 2021. A data deve gerar uma receita de R$ 60 milhões.

“As vendas mostram um retorno principalmente por não termos mais um impacto da covid. As pessoas estão sendo empregadas, novas lojas estão sendo inauguradas e estão sendo feitas novas contratações. Graças a Deus, nós temos aí um primeiro semestre positivo, bastante positivo em número de contratações, estamos fechando o semestre com praticamente 192 lojas inauguradas de pequena a grande, e com mais de 6 mil pessoas contratadas”, explica o presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag.

Dia da Amizade

Segundo Assayag, a entidade voltada para o desenvolvimento da atividade mercantil vem atuando há 5 anos para estimular o Dia da Amizade, junto ao Dia dos Namorados. O modelo visa presentear a pessoa querida, mesmo que não seja uma pessoa com quem tenha um relacionamento amoroso.

“Dia das pessoas de quem você gosta, que você possa levar para o restaurante, que você possa dar um presente, que você possa dar algum ‘mimo’ para essas pessoas, com quem trabalha; de todos, para mãe, pai, para todas aquelas pessoas que nós precisamos. É uma data que significa hoje a 9ª data festiva e que a gente pode trabalhar para que ela venha crescendo porque é uma festividade ampla de muitas vertentes”, explicou.

Leia mais:

Destinos no Amazonas para aproveitar o dia dos namorados

Brasileiros pretendem gastar 74% a mais com presente no dia dos namorados em 2022

Dia dos Namorados: cinco dicas para comprar o presente pela internet