Empreendedoras de Manicoré são contempladas com financiamento

Manicoré (AM) – No município de Manicoré (a 332 quilômetros de Manaus), duas empreendedoras da região foram contempladas com a linha de financiamento Crédito Rosa, durante a edição do programa Governo Presente na cidade, na terça-feira (14).

Lançado no início do ano pelo governador Wilson Lima, o financiamento é destinado a mulheres que atuam no mercado de trabalho, mas que tiveram suas atividades afetadas pela pandemia da Covid-19.

O programa foi aberto pela Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) e conta com a parceria da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), responsável pelos atendimentos.

Em Manicoré, as orientações iniciaram no domingo (12). A Seas realizou 290 atendimentos. Desse total, duas empreendedoras já foram contempladas com os financiamentos, que variam de R$ 500 a R$ 21 mil, de acordo com a análise de crédito da solicitante.

A entrega do cheque simbólico às contempladas ocorreu no Centro Educacional de Tempo Integral do município. A ação contou com a presença do governador Wilson Lima.

Uma das beneficiadas foi a manicure Roseane Gomes da Cruz, 30, que foi contemplada com mais de R$ 3 mil. Para ela, o financiamento é muito importante pois vai lhe possibilitar construir um espaço apropriado para montar seu empreendimento.

“Acho muito bom, vai ajudar muito porque a gente precisa de um local para trabalhar. No meu caso, eu trabalho na frente da minha casa mesmo, mas queria gastar esse dinheiro construindo um local para trabalhar, sem ter que atender apenas nas casas. Fico muito feliz com o crédito. No meio de muita gente, eu consegui, graças a Deus”, disse a manicure.

Com o financiamento, as empreendedoras têm a possibilidade de financiar as principais despesas operacionais necessárias para a implantação, manutenção, ampliação e modernização da atividade produtiva.

O Crédito Rosa também auxilia na aquisição de máquinas, equipamentos, móveis e utensílios para as empreendedoras.

Mais informações sobre a linha de financiamento podem ser obtidas no site oficial da Afeam, no link: https://www.afeam.am.gov.br/credito-amazonas-credito-rosa/#!/.

*Com informações da Agência Amazonas

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Empreendedoras recebem cheque-símbolo de R$ 4 mil em ação em Presidente Figueiredo

“Crédito Rosa” aplicou R$ 10 milhões em negócios liderados por mulheres no Amazonas

Dia das mães: mulheres contam suas histórias como empreendedoras no AM