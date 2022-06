Prefeitura recebe licença ambiental para a construção do parque Gigantes da Floresta

Manaus (AM) – A construção do parque Gigantes da Floresta já deve iniciar. Isso porque a Prefeitura de Manaus obteve a Licença Ambiental Única (LAU 273/202), juntamente com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam). O parque ficará localizado entre os bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, entre as Zonas Leste e Note da cidade.

O Ipaam emitiu a Autorização nº 117/2022, permitindo ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) realizar intervenção na área, visando a execução de obras de engenharia para a construção do complexo urbano e temático, em uma área de quase 150 mil metros quadrados, com dois quilômetros de extensão.

“Para celebração do convênio com o governo do Estado, os órgãos, principalmente o tomador do recurso, precisam apresentar as licenças pertinentes ao projeto. E o Implurb mais ainda, porque é um órgão que licencia e tem que dar o bom exemplo. Agora vamos seguir para a emissão do Alvará de Construção e celebração do convênio no final do mês”, explicou o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente.

A previsão de entrega do parque Gigantes da Floresta é para o dia 12 de outubro de 2023, Dia das Crianças, sendo um grande presente da gestão David Almeida para a população, especialmente para os pequenos que moram na região.

“Esta área da cidade é carente de infraestrutura pública, de espaços para atividades lúdicas, práticas esportivas, culturais, de lazer e brincadeiras para todos os públicos e idades. O parque tem uma série de funções urbanísticas, levando melhoria da qualidade de vida à população com diversos equipamentos como quadras, pistas, quiosques e arborização”, disse Valente.

Após o convênio firmado, os passos seguintes são a publicação do edital, licitação e início das obras. O instituto municipal já tem a Certidão de Informação Técnica (CIT) para o parque.

Espaço público

O Parque Gigantes da Floresta tem características multigeracionais, tendo como objetivo da gestão do prefeito David Almeida, ser o principal espaço público de qualidade entre os bairros atingidos, com inúmeros atrativos, entre eles figuras gigantes da fauna e flora, que configuram a área temática para crianças e adolescentes.

O parque linear fica situado entre as avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves e seu projeto contempla faixa saudável, com pista de caminhada, faixa verde de arborização e ciclovia bidirecional, contendo paraciclos em sua extensão.

Quiosques gourmet vão acomodar as atividades de alimentação, com áreas de mesas e decks integrados, possuindo conjuntos de banheiros públicos e playgrounds. Para os esportistas, o Gigantes da Floresta terá duas quadras poliesportivas, três quadras de areia, três academias ao ar livre e um skate park.

Para atender todas as faixas etárias e grupos, a Prefeitura de Manaus projetou espaços para Pessoas com Deficiência (PcDs) e com mobilidade reduzida, como um playground inclusivo e um play pet. Zumbas, shows e apresentações culturais também terão área reservada no parque.

E nas extremidades da obra foi programado o parque temático com esculturas e figuras de grandes dimensões que são uma ode à Amazônia, com uma diversidade de cenários interativos, áreas molhadas, brinquedos lúdicos e interativos, e iluminação pública.

Em maio deste ano, o Implurb formalizou a afetação e destinação de bem público do canteiro central das avenidas do parque linear.

* Com informações da assessoria

