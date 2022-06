Mais de 24 mil pessoas deixaram Manaus durante o feriado prolongado de Corpus Christi

Manaus (AM) – A Operação Viagem Segura – Feriado de Corpus Christi contabilizou que 24.194 pessoas utilizaram os serviços de transportes intermunicipais, coordenados e fiscalizados pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), para ir a outros municípios do estado. O dado da autarquia é referente ao período de quinta-feira a domingo (16 a 19/06).

Do total de passageiros, 11.856 optaram por deixar Manaus por meio do modal rodoviário intermunicipal, superando em 40,95% a projeção inicial (de 7 mil) feita pelo Departamento de Transporte Rodoviário (DETR) da autarquia. No sistema hidroviário intermunicipal, o número chegou a 12.338. O quantitativo total de fiscalizações foi de 1.072.

O diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, informou que a operação seguiu tranquilamente, sem o registro de grandes infrações que resultassem na abertura de auto de constatação. No entanto, a surpresa foi o intenso fluxo de passageiros no transporte rodoviário, em parte ocasionado pelo aumento de fretamentos eventuais no feriado prolongado.

“Encerramos a operação com um balanço bastante positivo das nossas ações durante o feriado, não registramos ocorrências graves. Tivemos um número acima do esperado no modal rodoviário”, pontuou o gestor.

Ele destacou também que os trabalhos da Operação Parintins Para Todos, iniciada na última quinta-feira no serviço de transporte hidroviário intermunicipal, seguem até o dia 27 de junho. A ação é voltada somente para as embarcações com saída da capital em direção ao município dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso, distante 369 quilômetros de Manaus.

A Agência Reguladora projeta que mais de 60 mil pessoas devem ir de Manaus para a Ilha Tupinambarana, em cerca de 300 embarcações, com o intuito de prestigiar o 55º Festival Folclórico do município. Este levantamento foi feito com base nos dados disponibilizados pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC), da Marinha do Brasil.

Rodoviário

Com saída da capital, o movimento de passageiros no serviço de transporte rodoviário intermunicipal chegou a 11.856 no período, sendo efetuadas 814 fiscalizações. Neste modal, os destinos mais procurados foram Iranduba (4.086 usuários – 34,46%), Manacapuru (2.577 – 21,73%) e Itacoatiara (1.982 – 16,71%), distantes respectivamente 27, 68 e 176 quilômetros de Manaus.

O posto com maior quantitativo de pessoas foi o da Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em Iranduba, com 5.808; seguido pelo Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim (Rodoviária de Manaus), bairro Flores, zona centro-sul, com 3.742; Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), bairro Santa Etelvina, zona norte, com 1.752; e Barreira da Avenida das Flores, bairro Lago Azul (entrada do Viver Melhor 1), zona norte, com 554.

A maioria das fiscalizações no modal rodoviário intermunicipal foi registrada na Ponte Rio Negro, com 432; na Barreira de Fiscalização Estadual, com 255; na Rodoviária de Manaus, com 108; e na Barreira da Avenida das Flores, com 19.

Hidroviário

O fluxo de passageiros no serviço de transporte hidroviário intermunicipal totalizou 12.338 usuários, e o número de fiscalizações chegou a 258.

As localidades mais procuradas foram as cidades de Careiro da Várzea (6.489 – 52,59%), Tefé (664 – 5,38%) e o distrito de Cacau Pirêra (572 – 4,63%), em Iranduba, distantes respectivamente 25, 523 e 27 quilômetros de Manaus.

O posto com maior saída de pessoas foi o Porto da Ceasa, Distrito Industrial, zona sul, com 6.489 e 198 inspeções; acompanhado pelo Porto de Manaus/Manaus Moderna, no Centro, com 5.849 e 60 fiscalizações.

Sobre Parintins, principal localidade neste mês em decorrência do Festival Folclórico do município, o Departamento de Transporte Hidroviário da Arsepam informou que os dados serão divulgados posteriormente dentro da programação da Operação Parintins Para Todos.

A Operação Viagem Segura – Feriado de Corpus Christi contou com o apoio da Polícia Militar do Amazonas, por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), e da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH).

*Com informações da assessoria

