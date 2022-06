David Almeida e Wilson Lima participam de lançamento de novo sistema da Cigás

A mais recente iniciativa foi o lançamento do Cigás em Compliance, o primeiro programa nesta área adotado na esfera do Executivo estadual

Manaus (AM) – A Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) vem avançando no cenário da governança corporativa. A mais recente iniciativa foi o lançamento do Cigás em Compliance, o primeiro programa nesta área adotado na esfera do Executivo estadual. A cerimônia de lançamento foi realizada nesta terça-feira (28), na sede da Cigás, na avenida Torquato Tapajós.

O evento contou com a participação do governador do Estado, Wilson Lima; do prefeito de Manaus, David Almeida; do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), Érico Desterro; e do presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam), João Rufino Junior; além de outras autoridades que prestigiaram a solenidade.

“Nós estamos lançando um programa que é importante para que a gente garanta o cumprimento das regras, garanta adequação à legislação vigente e faça as entregas para a nossa população. Quando a gente aumenta esse processo de governança e de controle interno, temos um reflexo no atendimento feito pela nossa companhia de gás, que já tem mais de oito anos de atuação importante nesse processo”, destacou o governador.

Baseado em padrões modernos de governança corporativa, o programa Cigás em Compliance, sob a coordenação da gerente de Governança, Riscos e Compliance, Larissa Cardoso Ribeiro, estrutura-se a partir de um conjunto de pilares visando garantir a adoção de práticas que assegurem o alinhamento de medidas e ações institucionais em conformidade com procedimentos, regras, legislações vigentes e o interesse público.

Objetivando o fortalecimento da cultura de conformidade no âmbito institucional, foi adotada uma série de instrumentos, como políticas de Governança Corporativa; de Anticorrupção e Prevenção à Lavagem de Dinheiro; de Gerenciamento de Riscos Corporativos; de Diversidade, Igualdade e Inclusão; dentre outras políticas de integridade.

Nesses instrumentos, constam diretrizes que devem nortear as ações da concessionária de maneira a garantir a valorização e a integração de comportamentos em cada área, permitindo assim maior transparência e a manutenção da Cigás como empresa estável, com uma cultura organizacional mais sólida.

Melhores práticas corporativas

Segundo o diretor-presidente da Cigás, René Levy Aguiar, o programa segue as diretrizes estabelecidas pelo governador Wilson Lima para a administração pública, sendo um marco não só para a Companhia como para o Executivo estadual. Conforme o gestor, a iniciativa visa fortalecer as melhores práticas corporativas para a preservação da integridade da concessionária, a sustentabilidade dos negócios e o bem comum, por meio da adoção de controles e procedimentos mais adequados e abrangentes, o que lhe permitirá maior longevidade.

“O programas de integridade que já existem hoje têm como foco o combate à corrupção, mas o compliance vai além disso. É muito mais abrangente e requer a necessária participação de todos”, destacou o diretor-presidente da Cigás.

Por meio desta iniciativa, pretende-se consolidar o compromisso da Cigás de garantir, utilizando-se dos investimentos oriundos de recursos próprios, alta qualidade do serviço de distribuição e comercialização de gás natural com isonomia e modicidade tarifária. Busca-se ainda assegurar maior foco no cumprimento de diversos padrões normativos e legais, com a implementação de controles, políticas e procedimentos de maneira a mitigar riscos, diminuir exposições e avançar em processos internos visando a prevenção, a proteção de ativos e a reputação da concessionária.

“Apesar de a gente ter feito todos os movimentos de quebra do monopólio do gás e atraído outras empresas, a Cigás é a empresa carro-chefe desse processo. É através dela que temos hoje a maior quantidade de clientes e consumidores de gás. É através da Cigás que a gente está inicialmente trabalhando esse produto no varejo”, afirmou ainda o governador Wilson Lima.

Além disso, conforme René Levy, a Companhia tem evoluído de forma expressiva, especialmente nesses últimos 12 meses, com a estruturação da Gerência de Governança, Riscos e Compliance (GEGRC), que vem fomentando a cultura de manter a conformidade das decisões e operações da concessionária. Segundo ele, este trabalho vem sendo apoiado em um sistema de controle interno corporativo eficaz, ferramenta estratégica indispensável à disseminação das boas práticas de sustentabilidade e integridade, cujo reconhecimento e apoio estão sendo consolidados em todos os integrantes da Companhia.

“Assim, a Cigás, com essas experiências, coloca-se à disposição de outros órgãos do Executivo estadual”, frisa.

Programa Nacional de Prevenção à Corrupção

No fim do ano passado, a concessionária passou a integrar o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), iniciativa que tem por finalidade o incentivo à implantação de práticas que aprimorem a integridade em organizações de todo o país.

Para garantir a aceitabilidade ao Programa, a GEGRC da Cigás realizou avaliação baseada em cinco pilares: prevenção, detecção, investigação, monitoramento e correção, obtendo um diagnóstico positivo. Com isso, a concessionária tornou-se credenciada a receber o selo de participante no PNPC.

“Esta conquista é mais uma demonstração para a sociedade da preocupação da Companhia com a implementação de boas práticas de gestão voltadas à prevenção à fraude e à corrupção”, ressaltou René Levy Aguiar.

O lançamento do programa Cigás em Compliance aconteceu como parte de uma série de atividades que serão realizadas pela Companhia ao longo desta semana. Uma delas é a palestra “Programa de Integridade e Melhorias da Governança” a ser proferida pelo especialista na área, Marcos Assi.

Leia mais:

Cigás investe R$ 34 milhões na expansão da infraestrutura de distribuição de gás natural

Wilson Lima inaugura maior PAC de Manaus para atender mais de sete mil pessoas por mês

Prefeito David Almeida apresenta projeto de novas unidades de saúde para Manaus