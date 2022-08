Vítimas de incêndio em lotérica permanecem em estado grave em Manaus

Manaus (AM)- As vítimas identificadas como Estefany do Nascimento Lima, de 23 anos; Wenisson Diego da Silva, de 33 anos; Adrielle mota de Assis, de 35 anos e Carlos Henrique da Silva Pontes de 50 anos, continuam em estado grave após o ataque criminoso que aconteceu no início da tarde desta terça-feira (16), em uma loteria ao lado do Mercado Adolpho Lisboa, Centro.

Segundo a note da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), as vítimas seguem internadas no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto.

Os pacientes, dois homens e duas mulheres, permanecem com quadro de saúde grave e sendo acompanhados pela equipe médica do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) da unidade.

Um quinto paciente, o suspeito de atear fogo na casa lotérica, está internado no HPS João Lúcio, onde realiza exames e aguarda reavaliação da ortopedia.

O crime

Informações apontam que o homem estaria revoltado com a demora no atendimento. A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informou que o homem chegou no local com gasolina e ateou fogo. Segundo informações de populares, não é a primeira vez que ele faz isso.

Ele ainda foi linchado pela população que estava revoltada com o ataque. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM)) para conter as chamas no local, que é conhecido por ter grande movimentação de compradores.

