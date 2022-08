Kurt Sutil lança “Galeroso de Grife” com apresentação ao vivo em Manaus

Manaus (AM)- Nesta sexta-feira (25), Kurt Sutil fará sua primeira apresentação ao vivo do single “Galeroso de Grife” que integra o próximo álbum do artista chamado “Me Pergunta Como Foi Meu Dia”. A performance acontecerá no La Casa Pub, um estabelecimento localizado na rua e/G, 15 do bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus.

A música busca inspirar a construção da autoestima de pessoas pretas e periféricas do norte por meio da valorização da estética do galeroso. Para quem desconhece, “Galeroso” é um termo que remonta o fenômeno das “galeras”, grupos semelhantes a “tribos” que geralmente possuem ligação a atividades ilegais. Além disso, o termo é muito utilizado para estigmatizar pessoas de bairros de periferia, comumente jovens negros.

Com direção de Weslen Simplicio, Co-direção de Keys Carvalho, Edição de Kurt Sutil, Produção Executiva de Patrícia Patrocinio, a faixa também conta com a participação dos rappers Daportela e Will o ìndio, ambos membros da Aposse92, banca fundada por Kurt Sutil e Daportela. O single está disponível em todas as plataformas.

Confira abaixo o videoclipe:

Ouça no Spotify:

Kurt Sutil e participações

Kurt Sutil é considerado o futuro do Rap por jornais como Folha de São Paulo e Estadão. De origem indigena da etnia Kokama, o artista começou sua carreira no bairro Tancredo Neves, na zona Leste de Manaus, no grupo Aposse92, junto aos MCs Ligeirinho AM, Greeg, Bêonin, Jhonantan Leal, Will, Ths, Brocky, Joiaa e Daportela, além do beatmaker Custic e o Dj LF

Selton Brandão ou mais conhecido como Daportela, 22, é morador da comunidade Portelinha, localizada em uma região periférica de Manaus. O artista vê a música como uma maneira de levar para as crianças do seu bairro uma mensagem de que a arte também é um caminho.

Morador do bairro Jorge Teixeira, Will O Índio, 22, é membro do grupo Endoxo e da banca Aposse92, o artista busca trazer em suas músicas o reflexo de suas vivências. Além disso, apresenta a perspectiva da arte como projeto de vida que lhe permite alcançar espaços como também mudar vidas, especialmente aquelas que pertencem a sua comunidade.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Foto: Guilherme Silva

