Idoso morre afogado na piscina de casa em Manaus

Manaus (AM) – O idoso Marcos Vinicius Viana, de 68 anos, morreu após se afogar na piscina de casa, nesta terça-feira (15), na rua Camargos, Nº 43, no Bairro da Paz, na zona Sul de Manaus. O caso foi registrado por volta das 13h.



Segundo informações de seus familiares, Marcos trabalhava como comerciante e tinha ido tomar banho na piscina da sua casa por volta das 11 horas. Horas depois, os familiares notaram que ele estava parado no fundo da piscina e perceberam que o idoso havia se afogado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionado e constataram a morte do senhor. Logo em seguida, os agentes do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a remoção da vítima.



Perigo em piscinas

Afogamento é um acidente comum, principalmente no período do verão, em que as pessoas utilizam mais a piscina. No país, 53% dos afogamentos envolvem crianças e 50% ocorrem em residências. É também a 2ª causa de morte em crianças atrás apenas dos acidentes de carro.

