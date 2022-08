Carreta descontrolada atropela e mata 21 bois em rodovia do Distrito Federal

Distrito Federal (DF) – Um acidente com uma carreta deixou 21 cabeças de gado mortos em uma rodovia, no Distrito Federal (DF), na tarde do último sábado (27). Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o rebanho era levado por vaqueiros pela rodovia DF-205, na Fercal, quando o caminhão perdeu o controle e atropelou a manada de bois.

Os animais morreram na via. Foto: Divulgação

O motorista da carreta contou às autoridades que registraram a ocorrência, que não viu os animais na pista a tempo de parar o veículo. Depois de atingir o rebanho, o caminhão saiu da pista e ficou tombado na via.

Socorristas levaram o motorista de ambulância para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS). Ele se queixava de dores no tórax, mas estava consciente e orientado durante o socorro.

*Com informações do R7

