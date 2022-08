Homem morre em hospital após ser agredido fisicamente na Chapada

A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)

Manaus (AM) – Francisco Dylon Azevedo da Silva, de 23 anos, morreu na madrugada do sábado (27), vítima de agressão física. Ele estava internado no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste da capital.

De acordo com informações da mãe da vítima, Francisco estava internado desde a última quinta-feira (25) quando foi alvo das agressões ocorridas no bairro Chapada, na Zona Centro-Sul de Manaus. No entanto, a mulher da vítima não soube dar mais detalhes sobre o ocorrido.

O corpo de Francisco foi encaminhado ao necrotério da unidade hospitalar, de onde foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). Após o exame de necropsia, o corpo será entregue aos familiares para velório e sepultamento.

A motivação e autoria do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outro caso

O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado no dia 8 deste mês, dentro de um igarapé, localizado na rua Adauto Fernandes, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte da capital.

Segundo informações, o corpo foi encontrado, por volta de 5h, por moradores que passavam pelo local. O homem apresentava vários sinais de agressões. A polícia acredita que, possivelmente, ele tenha sido espancado até a morte e jogado no igarapé.

De acordo com o que foi informado à polícia, durante a madrugada, o homem recebeu uma ordem para ir até uma boca de fumo para pegar um pacote com substâncias de entorpecentes para um suposto traficante da área, feito isso, o ele não retornou com as drogas, conforme o combinado.

Ainda segundo as informações, o homem decidiu fugir com a droga. Porém, após saber da fuga, o traficante ordenou para que os soldados do crime o capturassem. Após ser encontrado, ele foi torturado e morto a golpes de pauladas.

