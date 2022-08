União cobra dívida milionária de empresa do presidente do PL

O presidente do Partido Liberal (PL), sigla do presidente Jair Bolsonaro, tem uma madeireira no Amazonas que acumula uma dívida ativa de R$ 5,4 milhões com a União. A maior parte desse valor é referente a tributos não pagos.

Em razão do débito, o chefe da sigla, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, e os demais sócios, abandonaram a empresa, chamada Agropecuária Patauá, nas últimas décadas. O caso foi revelado neste sábado (27), pela Folha de São Paulo.

Em junho deste ano, a madeireira foi declarada inapta pela Receita Federal. Ela está há pelo menos dois anos sem fazer declarações ao Fisco. Se não houver cobrança do valor devido, o empreendimento poderá ser beneficiado com a prescrição e arquivamento da dívida.

Existe um processo de execução que tentou penhorar os bens da empresa, mas os oficiais de Justiça enfrentraram dificuldades para localizar os responsáveis. Valdemar está entre os sócios desde a década de 1980.

A madeireira foi criada em 1983 e era conduzida, no início, principalmente pelo pai de Valdemar, o ex-prefeito de Mogi das Cruzes (SP) Waldemar Costa Filho. Ele morreu em 2001.

O presidente do PL foi procurado pela reportagem da Folha e não quis se manifestar sobre o caso.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Vereador sofre atentado a tiros ao sair de reunião de campanha

Wilson Lima reúne 7 mil pessoas em Manacapuru e destaca investimentos na cidade

Justiça Eleitoral registra mais de 16,5 mil candidaturas a deputado estadual no Brasil