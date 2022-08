“Local Casa de Praia” será inaugurado em dezembro na cidade de Manaus

Manaus (AM)- O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, na manhã desta terça-feira (30) uma vistoria nas obras realizadas no “Local Casa de Praia”, localizado no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste da capital.

A ação é supervisionada pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e tem como objetivo impulsionar o turismo na região.

Durante a visita, David Almeida revelou o desejo de inaugurar o espaço público em dezembro deste ano, durante as comemorações do Natal.

“Esse espaço já foi conhecido também como a boate Papagaios, que funcionou por muitos anos. Nós estamos recuperando esse espaço artístico, cultural e turístico para a nossa cidade. A previsão de entrega dessa obra é para o Natal deste ano, com uma grande festa”, enfatizou o prefeito.

O projeto do novo espaço foi realizado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). O novo “Local Casa de Praia” vai integrar turismo, negócios, artesanato e culinária regional, com ambientes integrados do interior e exterior, não tendo barreiras visuais, como paredes.

O prédio abrigará um centro de lazer e cultura, com área para exposições, venda de artesanato, mostra de artistas locais, espaço para shows, lojas e pontos comerciais de gastronomia, além de um restaurante com área climatizada e outra ao ar livre.

De acordo com o prefeito, o “Local Casa de Praia” será a primeira grande obra entregue por sua gestão, visando transformar a rota turística da capital amazonense.

“Com essa obra, nós estaremos iniciando a transformação turística da nossa cidade, por meio do Local Casa de Praia, do mirante do Centro, do mirante Rosa Almeida, lá no Encontro das Águas, o Gigantes das Floresta e muitas outras atrações para a cidade. Nós vamos mudar a cara do turismo de Manaus”, afirmou David Almeida.

*com informações da assessoria

Fotos – Ruan Souza/Semcom

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Mais uma vítima do acidente em Manacapuru recebe alta: número chega a 5

Rip-rap é construído em igarapé do Armando Mendes

Festival de Cirandas de Manacapuru não terá campeã em 2022