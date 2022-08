Cade aprova venda da Refinaria de Manaus para o Grupo Atem

om a aprovação do Cade, foi cumprida a principal etapa que precede o fechamento da transação

Manaus (AM) – Na manhã desta terça-feira (30), o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a venda da refinaria Isaac Sabbá, da Petrobras, em Manaus, para a Ream Participações, empresa do grupo Atem.

O tema foi, ao longo dos últimos 10 meses, objeto de análise técnica detalhada e exaustiva pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e trouxe como desfecho a aprovação da transação mediante um Acordo de Controle de Concentração (ACC).

O ACC, proposto pela Ream Participações, visa atender às preocupações concorrenciais manifestadas pelo Cade e reforça o compromisso do Grupo Atem de atendimento às obrigações regulatórias e de respeito aos deveres impostos pela legislação concorrencial.

Com a aprovação do Cade, foi cumprida a principal etapa que precede o fechamento da transação, que ainda está sujeito ao cumprimento das demais condições previstas no contrato de compra e venda.

“O Grupo Atem agradece a Deus por mais este importante passo e reforça seu compromisso com o desenvolvimento da Amazônia e seu propósito de abastecer a região, oferecendo um alto nível de serviço, com qualidade, regularidade e segurança, valorizando as pessoas e o meio ambiente” , afirmou o presidente do Grupo Atem, Naidson de Oliveira Atem.

Sobre a Atem

O Grupo Atem é composto por diversas empresas no ramo de combustíveis, logística rodoviária e fluvial e construção naval, entre outras, sendo a principal delas a Atem Distribuidora de Petróleo, fundada há 22 anos. O Grupo está presente em 14 estados do Brasil, possuindo, a Distribuidora, mais de 300 postos franqueados, 8 bases de distribuição ativa, uma base em construção e milhares de clientes ativos, movimentando um total de mais de 5 bilhões de litros de combustíveis por ano.

