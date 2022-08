Potencial econômico de Manaus atrai empresas de transporte

Manaus (AM) – O potencial econômico do Amazonas tem chamado atenção de empresas com experiência no mercado de transporte internacional de cargas. O Grupo Allog, por exemplo, acaba de abrir unidade em Manaus (AM) como parte da estratégia de expansão no Norte do Brasil. A unidade prevê a contratação de dez colaboradores para a administração e logística da empresa na capital.

Para Priscila Lacerda Barreto, head da unidade Allog no Estado, o potencial da economia local, que abrange cerca de 600 indústrias localizadas na Zona Franca de Manaus, mostra a dimensão das oportunidades de negócios na região. “Atualmente, movimentamos cargas na importação de partes e peças e insumos para empresas dos ramos de bebidas, eletroeletrônicos e motocicletas. Trata-se de um mercado em constante expansão, com grande volume de importação e ampliação do espaço para a exportação”, destaca Priscila.

Mercado promissor

A balança comercial do Amazonas é concentrada, principalmente, na operação de importação e tem a China como principal origem dos produtos – o país asiático responde por cerca de 45% das importações para as indústrias que fazem parte do Polo Industrial de Manaus.

Priscila observa, no entanto, um crescimento significativo das exportações (26%) em relação a janeiro de 2020, motivado, principalmente, por produtos como alimentos e bebidas, madeiras e motocicletas para países como Colômbia, Venezuela, Bolívia, Argentina, Estados Unidos e Alemanha.

Os principais produtos importados que aparecem no levantamento da Balança Comercial do Amazonas são partes e peças destinadas aos aparelhos transmissores, processadores e controladores, ou seja, componentes eletrônicos com a finalidade de abastecer as principais fábricas da Zona Franca de Manaus como TVs, celulares, aparelhos de som e de vídeo, aparelhos de ar-condicionado e microcomputadores.

Operador Econômico Autorizado

O status de Operador Econômico Autorizado (OEA) concedido pela Receita Federal é uma das certificações atestadas ao Grupo Allog no mercado logístico internacional. Isso significa que a empresa está em conformidade com as exigências do mercado no que tange à segurança e celeridade das operações logísticas junto aos órgãos reguladores e fiscalizadores do Comércio Exterior.

A unidade de Manaus faz parte do Grupo Allog, que desde 2012 mantém também a certificação ISO 9001, um reconhecimento por atender a um modelo na gestão da qualidade em seus processos.

