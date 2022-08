Mais de 40 médicos aprovados no concurso da Semsa são nomeados em Manaus

Com as novas nomeações, o número de profissionais chamados pela Semsa chega a aproximadamente 80% do total de aprovados para o cargo de médico

Manaus (AM) – O prefeito David Almeida assinou nesta quarta-feira, 31, a nomeação de mais 40 médicos aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A nomeação é a segunda relativa ao Edital 001/2021 e segue a ordem de classificação dos profissionais conforme o resultado final.

Além das novas nomeações do concurso, o prefeito assinou promoções e progressões de servidores efetivos da Semsa, seguindo as diretrizes de reconhecimento e valorização dos trabalhadores do município.

O anúncio das duas medidas foi feito por meio das redes sociais do chefe do Executivo municipal e ainda serão publicadas do DOM.

“Estou assinando as promoções e progressões de 566 servidores da Semsa, ao mesmo tempo em que estou assinando o segundo chamamento do concurso. Primeiro chamamos 50 médicos e agora estou chamando mais 40 médicos de 40 horas para atuarem conosco na nossa saúde básica”, disse David Almeida, acompanhado da secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, e dos subsecretários Djalma Coelho e Nagib Salem.

Todos os nomeados foram aprovados para o cargo de Especialista em Saúde – Médico, na categoria Clínico Geral, em regime de trabalho de 40 horas semanais. Eles irão compor as equipes da Estratégia Saúde da Família, com atuação nos distritos urbanos de Manaus e também no Distrito Rural.

Por meio do Edital 001/2021, o concurso da Semsa ofereceu 124 vagas para o cargo de Especialista em Saúde – Médico, mais cadastro reserva.

Com as novas nomeações, o número de profissionais chamados pela Semsa chega a aproximadamente 80% do total de aprovados para o cargo de médico

De acordo com a secretária de saúde, Shádia Fraxe, os convocados no primeiro chamamento já foram empossados e estão atuando na rede municipal de saúde, no atendimento primário e especializado.

A próxima etapa relativa ao concurso será a nomeação dos aprovados no Edital 002/2021, que ofereceu 1.822 vagas e teve o resultado final homologado no último dia 25 de agosto.

