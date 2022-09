Unidade de saúde prestará assistência no Passo a Paço 2022

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus terá uma unidade de saúde temporária para assistência médica nas proximidades do palco Tucupi, durante o “Festival #SouManaus Passo a Paço 2022”, entre os dias 3 e 6 de setembro. A estrutura foi montada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para atendimentos de urgência e contará com médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem à disposição do público presente no evento.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, informa que aproximadamente 160 profissionais de saúde irão se revezar entre os quatro dias de festival para garantir que a saúde do público seja preservada. Além da unidade temporária, eles irão atuar na Vigilância Sanitária do município e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“Estamos mobilizando todos os esforços para contribuir com o sucesso do ‘#SouManaus Passo a Paço’, para que a nossa população possa se divertir com segurança, conforme orientou o prefeito David Almeida. Todas as pessoas que precisarem de algum atendimento de urgência serão assistidas imediatamente por nossas equipes, com todo o suporte necessário” , afirma Shádia.

Nesta sexta-feira (2), a unidade de saúde recebeu os últimos ajustes para ofertar o atendimento à população. Montada dentro de um contêiner de três metros de largura e seis de comprimento, ela contará com leitos, suportes de soro, medicamentos, dentre outros insumos. Em cada dia, haverá dois médicos, dois enfermeiros e quatro técnicos em enfermagem prestando assistência no local.

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, observa que algumas ocorrências que podem surgir em grandes festivais são pessoas que sofreram algum tipo de trauma, como quedas e cortes, desmaios, vômitos, tontura, pessoas com sinais de desidratação, dentre outros casos, e chama atenção para que as pessoas façam consumo moderado de álcool, pois muitos casos demandam suporte médico por conta da bebida.

Djalma informa que, nesta sexta-feira, uma Unidade de Suporte Avançado do Samu, conhecida como UTI Móvel, e mais uma ambulância básica foram incluídas no esquema de assistência em saúde ao público.

“Com isso, cinco ambulâncias, sendo quatro unidades de Suporte Básico de Vida, serão dispostas em pontos estratégicos para atender possíveis casos de urgência e emergência” , detalha.

De acordo com o subsecretário, além desses serviços, a Semsa estará atuando no festival também com equipes da Vigilância Sanitária municipal, que irão fiscalizar a venda de comidas e bebidas à população, para garantir que a comercialização de alimentos seja feita dentro das normas de segurança.

“Já houve capacitação para os permissionários e nos dias do evento os fiscais irão verificar o cumprimento das regras” , destaca.

*Com informações da assessoria

