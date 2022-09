Cirurgia brasileira aumenta, reconstrói e cria pênis capaz de ereção

O procedimento já foi realizado com sucesso em um paciente com micropênis, em pacientes amputados e em um homem trans

Uma técnica cirúrgica brasileira encontrou um método capaz de aumentar um pênis três ou quatro centímetros a mais do que os procedimentos feitos atualmente conseguem. O procedimento já foi realizado com sucesso em um paciente com micropênis, em pacientes amputados e em um homem trans. Todos têm ereções normais quando transam ou se masturbam.

Conforme o Blog da Lúcia Helena, do Viva Bem UOL, a pesquisa foi publicada recentemente no International Brazilian Journal of Urology e será apresentada na próxima terça-feira (6), no XVII Congresso Paulista de Urologia.

Pesquisa teve origem em episódio trágico

De acordo com o blog, o estudo se originou a partir de um episódio violente envolvendo um bebê. Um recém-nascido teve o pênis arrancado com a mordida de um cachorro.

A mãe ouviu dos médicos que não havia possibilidade de reconstrução do membro e que, no máximo, seria possível esculpir com o bisturi uma forma que remetesse aos genitais femininos. A responsável da criança não aceitou o diagnóstico e continuou procurando uma solução.

Apenas quando o menino estava com 11 anos que ela encontrou uma saída e conheceu o urologista Ubirajara Barroso Junior. Coordenador da disciplina de urologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e professor da Escola Bahiana de Medicina, o docente faz parte da equipe que desenvolveu a técnica que ajudou o menino recuperar seu membro genital.

“Na ocasião, usamos retalhos de pele de outras regiões do corpo para reconstruir o pênis “, conto o médico ao Blog. Era a sexta vez que se fazia um procedimento do tipo no mundo inteiro.

