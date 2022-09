Procura por exercício físico cresce entre idosos, dizem profissionais da Educação Física

Prática é determinante para manutenção da saúde dessa faixa etária. No Dia do Profissional de Educação Física, o Em Tempo aborda os benefícios

Manaus (AM) – A prática de exercícios físicos é sinônimo de vida saudável e deve fazer parte da rotina, principalmente de idosos que buscam longevidade e saúde. Além de minimizarem impactos do envelhecimento e enfraquecimento dos músculos, a prática estimula esse público. No Dia do Profissional de Educação Física, celebrado hoje (1º), o Em Tempo ressalta a importância da atividade para idosos.

Para quem pensa que pessoas da terceira idade só podem praticar alongamentos e atividades aeróbicas, eis uma verdade: elas podem praticar até crossfit, que auxilia no desenvolvimento da funcionalidade e equilíbrio do corpo. Quem argumenta é o profissional de educação física e dono de um centro de treinamento funcional, Lauriano Anderson. Ele afirma que a procura desse público cresceu cerca de 30%.

O treinador relata que a procura por mais qualidade de vida cresceu cerca de 30% entre idosos. Foto: Reprodução

“Só de eles saírem de casa, já se sentem pessoas mais autônomas, param de depender de outra pessoa, como um filho e neto. [No treinamento] eles conhecem outras pessoas, fazem novas amizades e isso é muito bom na questão da solidão e [para evitar] a depressão”, comenta o treinador.

O crossfit é um método de treinamento onde há combinação de treinos aeróbicos, funcionais, levantamento de peso e exige a repetição de séries intensas de exercícios variados. Esse tipo de treinamento, associado à uma boa educação alimentar, traz resultados positivos de emagrecimento e fortalecimento dos músculos. Também desenvolve a resistência cardiovascular, potência e força. Contudo, a atividade necessita de orientação profissional, pois a execução errada pode ser perigosa.

O limite para cada idoso

Moderar o ritmo e periodicidade das atividades físicas é fundamental para idosos. Antes de iniciar qualquer exercício, é necessário realizar uma avaliação física com apoio de um profissional de educação física. Cada pessoa tem um plano para ser executado e o treino pode variar conforme a disponibilidade, respeitando sempre a limitação do corpo.

“Se o aluno não tiver nenhuma limitação, ele pode treinar todos os dias com uma intensidade que, para ele, pode ser alta. Mas sempre respeitando a individualidade de cada um. Além disso, os idosos podem fazer alongamentos, combinado com treinamento de força, porque a partir de certa idade, eles podem desenvolver sarcopenia, que é a perda de massa muscular mais rápida, trazendo fraqueza. Portanto, a predominância de um treino para idoso é o treino de força”, garante.

O profissional ressalta que hipertensos também podem se beneficiar com as atividades físicas, uma vez que, antes de procurar qualquer local de treino, é necessário a liberação médica como meio de prevenção.

Benefícios da atividade física

Fortalecimento da musculatura, redução do risco de doenças cardiovasculares, diabetes, colesterol, glicemia, são alguns dos benefícios que a atividade física traz para os idosos. Dentre todos os benefícios que a prática desses exercícios pode proporcionar, evitar a solidão e a depressão são os maiores motivos pela busca. É o caso da contadora Fátima Silva, de 60 anos, que por meio da prática de atividades físicas já fez novas amizades.

Fátima afirma que se sente confiante e mais cheia de vida praticando atividade física há quase coito anos. Foto: Reprodução

“Eu treino há quase oito anos. Antes, não conseguia fazer qualquer tipo de exercícios. Hoje, faço barras, pulo no caixote, corda etc. A flexibilidade faz parte do nosso dia a dia no centro de treinamento. Além disso, eu tenho a oportunidade de me socializar e fazer novas amizades”, relata Fátima.

Foto: Reprodução

A contadora relata que treina regularmente e os treinos já se tornaram uma rotina para ela. “O exercício físico faz parte do meu dia a dia. Fazer exercícios regularmente melhora o meu desempenho no meu trabalho e em tudo o que faço, sabe? Me deixa com muito mais energia para aguentar o trampo. Fico menos dias doente e deixa o meu corpo mais preparado para combater outros problemas. Não tem sensação melhor do que se superar a cada dia”, completa.

