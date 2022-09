Corinthians e Internacional ficam no 2 a 2 no Brasileiro

Em uma partida muito movimentada, o Corinthians e o Internacional ficaram no 2 a 2, na Neo Química Arena na tarde deste domingo (4), e perderam a oportunidade de assumirem a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, que continua nas mãos do Flamengo, que empatou por 1 a 1 com o Ceará mais cedo.

Após o jogo em São Paulo, o Timão assumiu a 3ª posição com 43 pontos, mesma pontuação do Colorado, que ficou em 4º.

Mesmo contando com o apoio de mais de 41 mil torcedores, o Corinthians viu o Internacional abrir o placar com menos de 1 minuto de bola rolando, quando Alemão recebeu dentro da área, cortou o zagueiro Gil e bateu na saída de Cássio.

Mas o Timão mostrou força e virou o placar ainda antes do intervalo. O empate veio aos 12 minutos, quando, após cobrança de escanteio, Gil escorou para o meio da área, onde Balbuena aproveitou para superar Daniel. Quatro minutos depois o time da casa chegou ao segundo, quando Róger Guedes chutou, o goleiro Daniel defendeu parcialmente e Yuri Alberto não perdoou.

A partida permaneceu aberta, com as equipes criando oportunidades de lado a lado. Até que, aos 21 da etapa final Alan Patrick, que entrou no intervalo, acertou um belo chute da entrada da área para dar números finais ao marcador.

Triunfo fora de casa

Quem venceu na rodada foi o Botafogo, que, no Castelão, bateu o Fortaleza por 3 a 1 para assumir a 13ª posição com 30 pontos. Já para o Tricolor o revés representou o fim de uma sequência perfeita no returno no Brasileiro.

O triunfo do Glorioso foi construído graças a gols de Marçal e Eduardo (dois), enquanto Moisés descontou para a equipe da casa.

