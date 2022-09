Atletas do AM disputam Jogos da Juventude em Sergipe

Manaus (AM)- Os 147 atletas que se classificaram nos Jogos Escolares do Amazonas (JEA’s) já estão em Aracaju, em Sergipe, para representar o estado nos Jogos da Juventude.

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto deu total apoio aos estudantes, com passagens aéreas, hospedagem e alimentação de toda a delegação amazonense.

Os 47 estudantes que embarcaram nesta primeira leva participaram da abertura dos jogos que aconteceu na sexta (2) e já começaram a competir. A estrutura é similar ao JEA’s, cujas competições acontecem por modalidades. Os outros 100 alunos da rede estadual embarcam nas duas próximas semanas, de acordo com seus calendários de competições.

A secretária de Educação, Kuka Chaves, ressalta a importância do investimento em jovens atletas. “O desporto é uma oportunidade que os nossos jovens têm para o futuro, para realizarem os seus sonhos e alcançarem os seus objetivos. Por isso, não medimos esforços para que eles pudessem estar representando nosso Amazonas”, enfatiza.

O chefe da delegação, Mike Bezerra, diz que as expectativas são altas para os resultados. “Esperamos um grande resultado e nossa esperança é que todos saiam com medalhas”, frisa.

Mateus Borges, medalha de ouro em Salto triplo e Salto em Distância, e estudante da 1ª série, da Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Petrônio Portela, diz que carrega uma boa sensação de estar representando o Amazonas.

“Esse ano está sendo muito bom em questão de competições, e isso tem sido bastante interessante para tirar uma base de como estou em relação ao Brasil. Os Jogos da Juventude é mais uma competição em que o objetivo é sempre o mesmo, que é trazer a medalha para o nosso estado e representar bem ele para o resto do Brasil”, destaca.

A delegação de atletas está dividida em sete blocos. No Bloco 1 disputam as modalidades de Atletismo, Badminton, Natação, Tênis de Mesa e Vôlei de Praia. O Bloco 2 abarca o Taekwondo e Ginástica Artística; o Bloco 3 Futsal e Voleibol; no Bloco 4 estão as modalidades de Wrestling e Ciclismo; no Bloco 5 estão o Basquete e Handebol; e no Bloco 6 estão as modalidades de Judô e Ginástica Rítmica.

Os Jogos da Juventude acontecem de 2 de setembro a 18 de setembro, e envolvem representantes de todo Brasil. É esperado mais de 4 mil jovens dos 26 estados e do Distrito Federal, que disputarão em 16 modalidades.

