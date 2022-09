Vídeo: Militares paraquedistas ficam feridos em treino para o 7 de Setembro no RJ

Rio de Janeiro (RJ) – Dois paraquedistas do Exército se acidentaram na tarde de terça-feira (06), no Rio de Janeiro. Um dos militares se feriu na rua Raul Pompéia, em Copacabana e outro na rua Antônia Parreiras, em Ipanema, segundo o Corpo de Bombeiros.

Os homens estavam em treinamento para o desfile de 7 de setembro nesta quarta-feira (07), na orla de Copacabana, de acordo com o Comando Militar do Leste.

Quer saber como foi os ensaios dos paraquedistas que irão saltar em Copacabana amanhã? pic.twitter.com/tJ064h8i3X — 𝒞𝑎𝑛𝑔𝑎𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜 𝒩𝑒𝑡𝑡𝑜🚩 (@CangaceiroNetto) September 7, 2022

Em comunicado, o Comando Militar afirmou que, “alguns militares pousaram fora do local previsto por conta de rajadas de vento”. Leia a nota na íntegra:

“A equipe de salto livre do Exército Brasileiro, os Cometas, e a equipe de salto livre da Força Aérea Brasileira, os Falcões realizaram, na tarde de hoje [6], treinamento para demonstração em homenagem aos 200 anos da Independência. Alguns militares pousaram fora do local previsto por conta de rajadas de vento, evento meteorológico ocasional. A ocorrência é pontual, não existe registro histórico. Ressalta-se que as equipes são compostas por atletas de alto nível e participam de competições nacionais e internacionais com resultados expressivos”.

Um dos militares, Izaquiel Luiz, de 35 anos, que caiu em Copacabana, está internado no Hospital Miguel Couto, no Leblon e segue estável. Roberto Pereira, de 40 anos, suboficial da Aeronáutica que caiu no telhado de um imóvel em Ipanema recusou atendimento dos bombeiros e preferiu a ambulância do Exército.

Mas não é mais um vexame das Forças Armadas?

Três paraquedistas caíram no meio da cidade do Rio de Janeiro em um pouso desastrado, quando ensaiavam a apresentação para amanhã.

Esse pessoal só serve mesmo para gastar bilhões do Orçamento, pintar rodapés e ameaçar golpe? pic.twitter.com/WrcmLxv0DW — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) September 6, 2022

O episódio ocorre um dia antes das comemorações do bicentenário da Independência do Brasil, que contará com um desfile das Forças Armadas em Copacabana, e a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL) a partir das 15h.

