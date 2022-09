Em Manaus, a concentração do ato ficou marcada para ocorrer no Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste, em frente ao Anfiteatro, com previsão para iniciar às 15h

Manaus (AM) – Diversos movimentos de direita planejam realizar manifestações neste feriado de 7 de setembro na capital amazonense. A concentração ficou marcada para ocorrer no Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, em frente ao Anfiteatro, com previsão para iniciar às 15h.

Conforme o cientista político Helso Ribeiro, uma das razões para o presidente Jair Bolsonaro ter convocado a população a participar das manifestações neste 7 de setembro é a tentativa de impulsionar sua campanha para estas eleições.

“Todas as pesquisas mostram que se a eleição fosse neste feriado, ele [Bolsonaro] perderia. O ex-presidente Lula está muito à frente com quinze pontos de diferença. Em uma perspectiva de segundo turno ele perde também com uma grande diferença, bem maior do que a diferença que ele ganhou do candidato Haddad. Então, eu acredito que ele está tentando a última cartada”, destacou.

Também ressalta que algumas cenas das manifestações passadas do 7 de setembro devem se repetir, como o aparecimento de grupos extremistas com discursos violentos e antidemocráticos.

Os atos do ano passado foram marcados por episódios de grupos com cartazes que pediam o fechamento do STF e do Congresso. Também exigiam intervenção militar. Em Brasília, Bolsonaro participou de um ato, onde atacou os ministros do STF.

“Ano passado a gente já viu algo muito radical. Pediram para fechar o supremo, e fechar o Congresso. Então, talvez, um núcleo nesse sentido apareça. É bom lembrar que ano passado, um dia e meio depois [das manifestações] teve a carta que foi escrita pelo ex-presidente Temer e o presidente Bolsonaro foi a público e disse ‘não, veja bem, eu estava de cabeça quente’. Então, eu acho que vai ter um pouco de discursos assim mais ferozes. Fora isso, vai ser o mais do mesmo como a gente costuma falar”, explicou Helso Ribeiro.

Já para o cientista político Carlos Santiago, as manifestações do dia 7 de setembro refletem um direito que foi garantido para a sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, alerta para a importância da responsabilidade em se promover manifestações políticas.

“Não devemos ter medo de manifestações populares e democráticas. Mais importante é a defesa da liberdade e dos valores democráticos. Seja quem esteja na rua, seja quem esteja na organização, seja de direita ou de esquerda, o importante é a valorização dessa liberdade democrática que foi conquistada pelo povo brasileiro. Até porque, no Brasil não se tem mais lugar e expectativa nenhuma para a volta de qualquer sentimento ou sistema político autoritário”, afirmou.

